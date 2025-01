eilmeldung Türkei Zahl der Todesopfer bei Hotelbrand steigt auf 66 Stand: 21.01.2025 13:43 Uhr

Nach dem verheerenden Hotelbrand in einem türkischen Skigebiet steigt die Zahl der Toten. Mindestens 66 Menschen kamen laut dem türkischen Innenministerium ums Leben. Die Ursache ist unklar.

Die Zahl der Toten bei einem Brand in einem Hotel in einem Skiresort im Nordwesten der Türkei ist auf mindestens 66 gestiegen, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte. Der Brand war in der Nacht in dem zwölfstöckigen Hotel im Wintersportort Kartalkaya ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar.

Zwei der Opfer seien tödlich verunglückt, als sie in Panik aus dem Gebäude sprangen, sagte Gouverneur Abdulaziz Aydin der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Einige hätten versucht, sich an verknoteten Bettlaken und Decken aus ihren Hotelzimmern zu hangeln. Laut Aydin hielten sich mehr als 230 Gäste in dem Hotel auf. 30 Feuerwehrfahrzeuge und 28 Krankenwagen seien für die Rettung eingesetzt worden.

Kartalkaya ist ein beliebtes Skiresort im Koroglu-Gebirge und liegt rund 300 Kilometer östlich von Istanbul. Der Brand ereignete sich während der Schulferien, Hotels in der Region sind daher voll. Andere Gästehäuser im Skigebiet wurden vorsorglich geräumt und die Kunden in anderen Hotels untergebracht.

Weitere Informationen in Kürze