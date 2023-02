Provinz Malatya Wieder bebt in der Türkei die Erde Stand: 27.02.2023 12:50 Uhr

Ein Mensch wurde getötet, 69 weitere Personen verletzt - in der Türkei hat es ein weiteres schweres Nachbeben gegeben. Die Erdstöße sollen eine Stärke von 5,5 erreicht haben. Mehrere Gebäude stürzten ein.

Drei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat in der türkischen Provinz Malatya in Ostanatolien erneut die Erde gebebt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 69 Personen verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Das Beben hatte laut dem Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 5,5. Sein Epizentrum lag demnach in der Gemeinde Yesilyurt.

Tochter und Vater unter den Trümmern

Mehr als zwei Dutzend Häuser stürzten ein. Der Bürgermeister der Stadt, Mehmet Cinar, sagte dem Fernsehsender Habertürk, darunter sei auch ein vierstöckiges Haus, in dessen Trümmern ein Vater und seine Tochter eingeschlossen seien. Sie hätten noch einige Habseligkeiten aus dem bereits beschädigten Gebäude holen wollen.

An anderer Stelle in Malatya stürzte ein weiteres Haus auf mehrere Fahrzeuge. Rettungstrupps suchten die Trümmer ab, wie Habertürk berichtete.

Erdbeben in Malatya schon vor drei Wochen

Die Provinz Malatya wurde auch von den heftigen Erdbeben am 6. Februar stark getroffen. Nach Angaben des Bürgermeisters seien allein in Malatya etwa 2300 Menschen ums Leben gekommen. Laut offiziellen Angaben starben bei den Doppelbeben und in deren Folge bisher mehr als 44.000 Menschen allein in der Türkei, in Syrien mindestens 5900 Menschen.