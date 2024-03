Japanischer Manga-Zeichner "Dragon Ball"-Erfinder Toriyama gestorben Stand: 08.03.2024 10:57 Uhr

Seine Manga-Serie "Dragon Ball" hat weltweit Fans begeistert - nun ist der japanische Comiczeichner Akira Toriyama gestorben.

Er war einer der bekanntesten Comiczeichner Japans: Akira Toriyama ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das von Toriyama gegründete "Bird Studio" teilte beim Kurznachrichtendienst X mit, dass der Zeichner bereits am 1. März infolge eines Blutgerinnsels im Hirn gestorben sei.

Mitte der 1980er-Jahre hatte Toriyama seinen Mega-Erfolg, die Manga- und Animeserie "Dragon Ball", gestartet. Darin sucht ein junger Krieger mit ungewöhnlichen Kräften nach den sieben magischen Dragon Balls, erlebt dabei viele Abenteuer und schließt Freundschaften. "Dragon Ball" wurde zu einer der meistverkauften Manga-Serien weltweit und lieferte die Grundlage für drei Anime-Serien und mehrere Filme. Der neueste Film soll im Herbst dieses Jahres erscheinen.

Insgesamt 42 Bände der Erfolgsreihe wurden veröffentlicht.

Staunen über Erfolg von "Dragon Ball"

Toriyama wurde 1955 in Nagoya geboren und feierte in Japan 1978 mit dem Comic "Dr. Slump" über ein Robotermädchen seinen ersten Erfolg. Bei seiner Veröffentlichung im November 1984 war "Dragon Ball 1" einer der ersten Mangas, der originalgetreu in japanischer Leserichtung, also von hinten nach vorn, veröffentlicht wurde. Insgesamt entstanden 42 Bände der Manga-Reihe.

Toriyama selbst hatte sich in der Vergangenheit erstaunt über den großen Zuspruch zu seinem Mehrteilers geäußert. Er habe "keine Ahnung", wie "Dragon Ball" ein so großer, weltweiter Hit geworden sei, sagte er etwa in einem Interview mit der japanischen Zeitung "Asahi".

"Er hätte noch viele Dinge zu erreichen gehabt"

Auf Toriyamas plötzlichen Tod mit nur 68 Jahren reagierten Fans aus aller Welt im Internet bestürzt und traurig. Viele dankten ihm dafür, dass seine Comics sie durch ihre Jugend begleitet hätten und für seine besonderen Figuren.

In der Mitteilung seines Studios auf dem offiziellen "Dragon Ball"-Profil heißt es, mehrere Werke Toriyamas hätten sich "mitten in der Entstehung befunden". "Er hätte noch viele Dinge zu erreichen gehabt. Aber er hat dieser Welt viele Manga-Titel und Kunstwerke hinterlassen", hieß es weiter. "Wir hoffen, dass Akira Toriyamas einzigartige Welt der Schöpfung noch lange Zeit von allen geliebt wird."

Mit Informationen von Kathrin Erdmann, ARD-Studio Tokio