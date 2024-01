Unglück in Thailand Viele Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik Stand: 17.01.2024 14:36 Uhr

Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Thailand sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. In dem Werk soll es schon früher Sicherheitsprobleme gegeben haben.

Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper in Thailand sind nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Ortschaft Sala Khao in der Provinz Suphanburi im Nordwesten der Hauptstadt Bangkok. Die Fabrik wurde durch die Explosion komplett zerstört, die Unglücksursache ist noch unklar.

"Wir können nicht sagen, ob alle Arbeiter getötet wurden", sagte der Gouverneur der Provinz, Nattapat Suwanprateep. Es habe auch Verletzte gegeben, erklärte das Katastrophenschutzministerium, nannte aber keine Zahl. Rettungskräfte arbeiteten daran, den Unglücksort zu sichern und leisten Betroffenen Hilfe.

Ein Toter bei früherem Vorfall

Die thailändische Zeitung Khaosod zitierte Anwohner mit den Worten, etwa 30 Arbeiter hätten in der Fabrik gearbeitet. Auf Filmaufnahmen lokaler Medien ist zu sehen, wie Trümmerteile weit über ein Feld verteilt sind. Nach der Explosion sei eine schwarze Rauchwolke über dem Gelände aufgestiegen.

Der nationale Polizeichef Torsak Sukvimol bestätigte, dass es im November 2022 bereits eine Explosion in der Fabrik gegeben hatte, bei der ein Arbeiter ums Leben gekommen und drei weitere schwer verletzt worden waren.

Premier ordnet Untersuchung an

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll der thailändische Premierminister Srettha Thavisin eine Untersuchung angeordnet haben, um zu klären, ob der Betrieb der Fabrik genehmigt war und ob Fahrlässigkeit die Ursache sein könnte. Thavisin hält sich derzeit beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos auf, wo er von dem Unglück erfuhr.

Im Juli waren bei einer Explosion in einem Feuerwerkslager in der Stadt Sungai Kolok im Süden Thailands zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als Hundert weitere verletzt worden.