Schüsse in Jaffa Tote bei Schusswaffenangriff in Tel Aviv Stand: 01.10.2024 19:30 Uhr

Inmitten des iranischen Raketenangriffs auf Israel hat es in Tel Aviv einen Schusswaffenangriff gegeben. Die Polizei spricht von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Zwei Männer töten demnach mindestens acht Menschen. Die Täter wurden erschossen.

Bei einem Terroranschlag im Tel Aviver Stadtteil Jaffa sind nach Angaben der Polizei acht Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Sie sagte, dass zwei Terroristen "neutralisiert" wurden. Die Familien der Opfer seien bereits benachrichtigt worden. Fernsehbilder zeigten, wie die Bewaffneten an einer Straßenbahnhaltestelle ausstiegen und das Feuer eröffneten.

Medien: Explosionen zu hören

Die Polizei untersucht nach eigenen Angaben einen weiteren möglichen Terroranschlag in einem Hotel in Tel Aviv. Wie Medien berichten, seien Explosionen in der Stadt zu hören gewesen.

Auch aus Jerusalem wird Detonationen berichtet. Ob die Ereignisse einen Zusammenhang zum iranischen Angriff auf Israel haben, der nahezu zeitgleich begann, ist unklar.