Taiwan Fast 80 Verletzte nach Taifun "Haikui" Stand: 04.09.2023 10:22 Uhr

Taifun "Haikui" ist mit starkem Regen und Sturm über Taiwan hinweggezogen. Dabei wurden mindestens 78 Menschen verletzt. Zwar nimmt der Tropensturm nun Kurs auf Südchina, doch für Taiwan gibt es noch keine Entwarnung.

Mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde ist der Taifun "Haikui" über Taiwan gefegt und hat dabei für enorme Schäden gesorgt. Wie die Notfallzentrale des Landes meldete, gab es mindestens 78 Verletzte.

Viele von ihnen sind demnach Auto- und Rollerfahrer, die von umfallenden Bäumen getroffen wurden. Stark betroffen war der Süden und Osten des Landes. Dort kam es örtlich zu Erdrutschen und Fluten. Inzwischen ist "Haikui" über den Süden Taiwans in Richtung China gezogen, dennoch sind die Auswirkungen des Taifuns weiterhin spürbar.

Insbesondere im Südosten des Landes, wie hier in der Gemeinde Taitung, sind am Montag die Schäden des Taifuns sichtbar.

Mehr als 225.000 Haushalte ohne Strom

So müssen derzeit noch gut 34.000 Haushalte ohne Strom auskommen, zwischenzeitlich fiel dieser nach Behördenangaben bei rund 226.000 Haushalten aus. Weiterhin sind in vielen Regionen Schulen und Geschäfte geschlossen, gebietsweise gilt eine eintägige Arbeitsruhe. Bereits im Vorfeld wurden 8.000 Menschen in Sicherheit gebracht, 1.900 finden vorübergehend Schutz in öffentlichen Einrichtungen.

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch zur Luft sorgt "Haikui" noch immer für Beeinträchtigungen: Fast 190 Inlandsflüge wurden gestrichen, internationale Verbindungen sind laut der zuständigen Luftfahrtbehörde weniger stark betroffen. Fähren von und zu umliegenden Inseln werden ausgesetzt.

In Teilen Taiwans, wie hier im nordöstlichen Keelung, findet das öffentliche Leben allmählich wieder statt.

Taiwans Bevölkerung solle wachsam bleiben

Taiwans Innenminister Lin Yu-Chang rief die Bevölkerung auf, äußerst wachsam zu bleiben, da die starken Regenfälle der vergangenen Tage in Tälern einiger Bergregionen zu Überschwemmungen führen könnten. Bis zur Wochenmitte rechnet das nationale Wetteramt mit viel Regen. Erst am Dienstag könne eine Aufhebung der Taifun-Warnung erwartet werden.

"Haikui" ist der erste Taifun in vier Jahren, der Taiwan direkt getroffen hat. Der Sturm hatte am Sonntagnachmittag zunächst die Pazifikostküste erreicht und war dann über den Süden gezogen. Nun nimmt er über das Meer durch die Taiwan-Straße Kurs auf Südchina. Dort warnt die Wetterbehörde vor starken Winden und hohen Wellen an der betroffenen Küstenlinie. Erst am Wochenende wurde die Region sowie Hongkong vom Taifun "Saola" heimgesucht. Dabei kam ein Mensch ums Leben, Dutzende wurden verletzt.