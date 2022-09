Südostküste des Inselstaats Zweites Erdbeben erschüttert Taiwan Stand: 18.09.2022 11:09 Uhr

Im Osten Taiwans hat sich erneut ein schweres Erdbeben ereignet. Häuser und Brücken wurden beschädigt, ein Zug entgleiste. Die Folgen waren auch an der chinesischen Küste zu spüren.

Taiwan ist innerhalb von zwei Tagen von einem zweiten starken Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 6,8 ereignete sich Behörden zufolge 42 Kilometer nördlich der Stadt Taitung. Es habe in einer Tiefe von sieben Kilometern stattgefunden.

Die Erdstöße hätten den dünn besiedelten südöstlichen Teil der Insel getroffen, teilte das Meteorologieamt Taiwans mit. Nahe dem Epizentrum wurden Häuser und Brücken schwer beschädigt. Ein Erdrutsch blockierte eine Straße. In Taitung stürzte ein kleiner Lebensmittelladen ein. Zwei Personen wurden eingeschlossen. Rettungsteams bemühten sich, sie zu befreien, und kümmerten sich auch um drei Personen, die von einer beschädigten Brücke gefallen seien, berichten örtliche Medien.

Erschütterungen bis nach Shanghai

Der Bahnverkehr wurde vorübergehend ausgesetzt. Ein Zug entgleiste, rund 20 Passagiere mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Aufzüge in hohen Gebäuden wurden stoppten. Größere Chip-Fabriken in den Städten Tainan und Kaohsiung sind laut den Betreibern nicht von dem Beben betroffen.

Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren auch in der Hauptstadt Taipeh Erschütterungen zu spüren.

Das staatliche chinesische Erdbebenbeobachtungszentrum China Earthquake Networks Center meldete deutlich spürbare Erschütterungen in den Küstengebieten der Volksrepublik von Guangdong bis Shanghai.

2016 starben mehr als 100 Menschen

Bereits gestern hatte es in der selben Region ein Erdbeben gegeben. Es fiel mit einer Stärke von 6,6 allerdings weniger stark aus. Die Insel im Pazifischen Ozean liegt im Spannungsfeld der Philippinischen Platte und der Eurasischen Platte, die sich wenige Zentimeter pro Jahr bewegen und bei Zusammenstößen als Erdbeben entladen. 2016 starben dabei im Süden der Insel mehr als 100 Menschen. Bei einem Beben der Stärke 7,3 wurden 1999 über 2000 Menschen getötet.