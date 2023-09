Taiwan China schickt mehr als 100 Kampfjets Stand: 18.09.2023 11:34 Uhr

China demonstriert immer wieder seine militärische Macht gegenüber Taiwan. Nun hat die Volksrepublik binnen eines Tages mehr als hundert Kampfjets geschickt - laut Taiwan "ein neuer Höchststand".

Taiwan hat binnen eines Tages mehr als hundert chinesische Militärflugzeuge um seine Insel registriert. 103 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee Chinas und neun Marineschiffe seien bis 6.00 Uhr (Ortszeit) binnen 24 Stunden verzeichnet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit.

Das chinesische Militär fliegt beinahe täglich in dieser Gegend. Doch diese Zahl sei ein "neuer Höchststand", erklärte das Ministerium. Es bezeichnete die Militäraktion als "Belästigung", die in der gegenwärtig angespannten Atmosphäre eskalieren könne. "Wir rufen die Behörden in Peking auf, Verantwortung zu übernehmen und solche einseitigen, zerstörerischen Aktionen sofort zu unterlassen", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

40 Flieger überflogen den Angaben zufolge die symbolische Mittellinie in der Taiwanstraße, jene Meerenge zwischen der Republik Taiwan und der Volksrepublik China. Sie seien damit in die Luftverteidigungszone im Südosten und Südwesten Taiwans eingedrungen.

China: Taiwan Teil der Volksrepublik

Taiwan sei Teil des chinesischen Territoriums und es gebe keine sogenannte Mittellinie in der Taiwanstraße, erklärte Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning. Für weitere Auskünfte verwies sie an die zuständigen chinesischen Behörden, da dies keine diplomatische Frage sei.

Die Staats- und Parteiführung in Peking betrachtet Taiwan mit seinen rund 24 Millionen Einwohnern als Teil der Volksrepublik - und erkennt auch die Trennlinie zwischen beiden Gebieten nicht offiziell an. De facto respektierte sie aber jahrzehntelang diese Linie weitgehend. In den vergangenen Jahren hat Chinas Militär die fiktive Grenze aber immer wieder verletzt. Allein 2022 verdoppelten sich die Einsätze im Vergleich zum Vorjahr.