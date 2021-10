Drei Monate im All Taikonauten erreichen chinesische Raumstation Stand: 16.10.2021 11:09 Uhr

Es soll die bislang längste bemannte Weltraummission Chinas werden: Drei chinesische Taikonauten haben die chinesische Raumstation erreicht. Erstmals ist auch eine Frau an Bord.

Drei chinesische Taikonauten haben die Raumstation "Tiangong" - "Himmlischer Palast" - erreicht. Das Raumschiff "Shenzhou-13" habe erfolgreich an die Raumstation angedockt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde.

Die Rakete war am Samstag kurz nach Mitternacht (Ortszeit, Freitag 18.00 Uhr MESZ) vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan im Nordwesten der Wüste Gobi aus ins All gestartet. Das dreiköpfige Team soll sechs Monate im Kernmodul der im Bau befindlichen Raumstation verbringen.

Feierlicher Abschied: Die drei Taikonauten vor ihrem Start. Bild: EPA

"Komplexe" Raumspaziergänge geplant

Geleitet wird die Mission vom 55 Jahre alten Kommandeur Zhai Zhihang, der im Jahr 2008 als erster Chinese einen Weltraumspaziergang absolvierte. Unter den drei Crewmitgliedern ist auch die Militärpilotin Wang Yaping. Die 41-Jährige war als zweite Chinesin ins Weltall gereist und wird die erste Frau auf der chinesischen Raumstation sein. Dem Team gehört außerdem der 41 Jahre alte Militärpilot Ye Guangfu an.

Nach ihrer Ankunft auf der Raumstation äußerten sich die drei im Video-Livestream: "Wir werden miteinander kooperieren, sorgfältig Manöver durchführen und versuchen, alle Aufgaben dieser Erforschungsrunde des Universums erfolgreich zu bewältigen", sagte Wang. Die Crew werde drei "komplexe" Weltraumspaziergänge unternehmen, um Ausrüstung zur Vorbereitung des Ausbaus der Raumstation zu installieren, so Kommandeur Zhai.

Erst im September hatte China seine erste bemannte Mission zu der neuen Raumstation abgeschlossen. Das Team dieser Mission verbrachte drei Monate im All. Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen in seine Raumfahrtprogramme gesteckt, um zu den Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen. Das Kernmodul der Raumstation "Tiangong" war erst Ende April in seine Erdumlaufbahn gebracht worden. Vollständig in Betrieb gehen soll "Tiangong" laut den chinesischen Plänen im kommenden Jahr.