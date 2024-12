Unruhen in Syrien Mutmaßliche Assad-Anhänger töten 14 Polizisten Stand: 26.12.2024 04:33 Uhr

In Syrien haben mutmaßliche Anhänger des gestürzten Diktators Assad 14 Polizisten getötet. Auch drei Angreifer sollen erschossen worden sein. In mehreren Orten gibt es Proteste der Mitglieder der alawitischen Minderheit.

Zwei Wochen nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad kommt es in Syrien zu schweren Unruhen. Bei einem Angriff in der Provinz Tartus wurden nach Angaben der Übergangsregierung 14 Polizisten von Anhängern des gestürzten Regimes getötet. Zehn weitere Beamte seien verletzt worden, teilte der neue Innenminister via Telegram mit. Er sprach von einem "Hinterhalt der Überreste" des Assad-Regimes und kündigte ein hartes Vorgehen gegen "jeden an, der es wagt, die Sicherheit Syriens zu untergraben oder das Leben seiner Bürger zu gefährden".

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden neben den Sicherheitskräften auch drei der Angreifer getötet. Die Polizisten hatten demnach zuvor hatten, einen Offizier des gestürzten Machthabers Assad festzunehmen. Dieser soll den Angaben zufolge zu den Verantwortlichen für die Verbrechen im berüchtigten Saidnaja-Gefängnis gehören.

Proteste in Alawiten-Hochburgen

Es gab zudem Proteste in mehreren alawitischen Hochburgen. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP von Protesten in Tartus, Banias, Latakia und Dschableh an der Mittelmeerküste. Auch in Kardahar, der Heimatstadt Assads, sei es zu Demonstrationen gekommen. Einige schätzten die Anzahl der Teilnehme auf tausende.

Hintergrund ist ein Video, das angeblich die Schändung eines alawitischen Heiligtums in Aleppo zeigt. Das Innenministerium erklärte, die Aufnahmen stammten aus dem November und würden nun gezielt verbreitet, um Konflikte zu schüren.

Ausgangssperren nach Unruhen

Zuvor hatten die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre über die Stadt Homs verhängt. Dort war es nach Berichten staatlicher Medien zu Unruhen im Zusammenhang mit Demonstrationen von Angehörigen der alawitischen und schiitischen Minderheit gekommen, die als loyal zu Assad gelten.