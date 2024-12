Staatskrise in Südkorea Regierungspartei -Chef nennt Yoon "große Gefahr" Stand: 06.12.2024 03:54 Uhr

Die Staatskrise in Südkorea spitzt sich zu: Entgegen vorheriger Aussagen scheint nun auch der Chef der Regierungspartei eine Suspendierung von Präsident Yoon zu befürworten. Er wirft ihm vor, Festnahmen von Politikern angeordnet zu haben.

In Südkorea hat sich Han Dong Hoon, Vorsitzender der Regierungspartei PP, dafür ausgesprochen, die Befugnisse von Präsident Yoon Suk Yeol auszusetzen. Er halte es für notwendig, dass Yoon unverzüglich auf die Ausübung seiner Amtsgeschäfte einstweilen verzichte, so Han. Präsident Yoon hatte wegen eines Haushaltsstreits zwischen der regierenden PP und der größten Oppositionspartei DP am späten Dienstagabend das Kriegsrecht ausgerufen - und es wenige Stunden später wieder zurückgenommen.

Wenn "Präsident Yoon weiterhin das Amt des Präsidenten bekleidet, besteht ein erhebliches Risiko, dass sich extreme Maßnahmen wie die Verhängung des Kriegsrechts wiederholen, was die Republik Korea und ihre Bürger in große Gefahr bringen könnte", sagte Han.

"Glaubwürdige Beweise"

Er habe "glaubwürdige Beweise" erhalten, dass Yoon versucht habe, während seiner kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Truppen einzusetzen, um Politiker festzunehmen. Laut Han wurde bestätigt, dass Yoon "am Tag der Verhängung des Kriegsrechts den Chef des Spionageabwehrkommandos, seinen jüngeren Studienkollegen, angewiesen hat, wichtige Politiker zu verhaften". Er habe diese Politiker als "staatsfeindliche Kräfte" bezeichnet.

Ob er am Samstag für den von der Opposition eingereichten Antrag auf eine Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens stimmt, ließ Han zunächst offen. Noch am Donnerstag hatte er gesagt, er werde versuchen, dass seine Partei gegen einen solchen Antrag stimmt. Jetzt sagte er, wegen "neu aufgedeckter Fakten" sei eine Suspendierung nun notwendig.

Er verzichtete jedoch darauf, die Mitglieder seiner Partei direkt aufzufordern, für ein Amtsenthebungsverfahren zu stimmen und beantwortete auch keine Fragen von Reportern, die um eine Klarstellung baten.

Blinken mahnt zu demokratischem Prozess

US-Außenminister Antony Blinken mahnte Südkorea in einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Cho Tae-yul zu einem demokratischen Prozess an. Blinken begrüße die Aufhebung des Kriegsrechts. "Der Außenminister drückte sein Vertrauen in die demokratische Widerstandsfähigkeit der Republik Korea während dieser Zeit aus", sagte Sprecher Matthew Miller in einer Erklärung.

Am späten Dienstagabend (Ortszeit) hatte Präsident Yoon überraschend das Kriegsrecht in Kraft gesetzt und es wenige Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben. Es war das erste Mal seit dem Übergang Südkoreas zur Demokratie Ende der 1980er Jahre, dass das Staatsoberhaupt des Landes das Kriegsrecht verhängte.

Die Opposition reichte daraufhin einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren im Parlament ein. Er soll am Samstag zur Abstimmung kommen. Die Polizei leitete zudem Ermittlungen gegen ihn ein. Die größte Oppositionspartei DP wirft dem konservativen Staatsoberhaupt Verfassungsbruch vor und fordert seinen sofortigen Rücktritt.