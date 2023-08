Südkorea Mann attackiert Menschenmenge - mehrere Verletzte Stand: 03.08.2023 15:42 Uhr

In Südkorea hat ein Mann ein Auto auf einen Bürgersteig gesteuert und anschließend Passanten mit einem Messer angegriffen. Mindestens 13 Menschen sollen verletzt worden sein. Über das Motiv ist bisher nichts bekannt.

In der südkoreanischen Stadt Seongnam hat ein Mann bei einem Angriff nahe einer U-Bahnstation mehrere Menschen verletzt. Medien berichten, eines der Opfer sei infolge der Schwere seiner Verletzungen gestorben. Über die Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt.

Wie die Zeitung "The Korea Herald" in seiner Onlineausgabe berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag Ortszeit. Angaben der Polizei zufolge, soll der Fahrer mit seinem Wagen zunächst auf den Bürgersteig gerast sein und habe anschließend das Auto verlassen, um mit einem Messer Passanten anzugreifen.

Unterschiedlich Angaben zu Opferzahlen

Insgesamt seien bei dem Vorfall mindestens 13 Menschen verletzt worden, wie Medien übereinstimmend berichteten. Vier seien von dem Auto getroffen worden, neun Menschen erlitten demnach Stichverletzungen durch den Messerangriff.

"The Korea Herald" sprach von mindestens 14 Verletzten, der Wagen des Angreifers habe fünf Passanten getroffen. Nähere Angaben zu den Opfern liegen bislang nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, eine Person sei an den mit dem Messer zugefügten Verletzungen gestorben. Offiziell wurde das aber noch nicht bestätigt.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kurz nach dem Vorfall sei ein Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei weiter mit. Angaben zu dem möglichen Täter oder dem Motiv machten die Ermittler bisher nicht. "The Korea Herald" berichtete, es handele sich um einen 23-Jährigen, der als Lieferant gearbeitet haben soll.

Die Nationale Polizeibehörde kündigte an, mit den regionalen Polizeichefs des Landes beraten zu wollen, welche Sicherheitsmaßnahmen gegen Angriffe solcher Art getroffen werden könnten, hieß es von der Nachrichtenagentur AP.

Im Juli hatte ein Mann mit einem Messer in der Hauptstadt Seoul auf mindestens vier Fußgänger eingestochen und nach Polizeiangaben eine Person getötet.