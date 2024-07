Steinberg im Interview "Region ist einem möglichen Krieg näher gerückt" Stand: 01.08.2024 00:47 Uhr

Nach den Angriffen in Teheran und Beirut auf ranghohe Verbündete des Iran scheint die Lage in Nahost immer unübersichtlicher zu werden. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärte in den tagesthemen, die Region sei einem möglichen Krieg näher gerückt.

Nach der Tötung des Auslandschefs der Hamas wächst international die Sorge vor einem großen Krieg im Nahen Osten. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält die Lage derzeit für "sehr fragil". In den tagesthemen erklärte Steinberg, drei Kräfte hätten jetzt Rache angekündigt: die Hamas, die Hisbollah und Iran. Damit sei die Region einem möglichen Krieg näher gerückt.

Der Iran "sei nicht nicht so das Problem". Er würde Israel vermutlich wieder mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angreifen, die wie bereits im April von Israel abgewehrt würden. Wenn die Hisbollah sich jedoch räche, würde es "gefährlicher". Israel sei nicht gut vorbereitet auf einen Krieg mit der Hisbollah, die Raketen und Drohnen "in alle Teile Israels schießen" könnten. An eine Zerschlagung der Hisbollah sei nicht zu denken.