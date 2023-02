Trauer um Sally Perel "Vergiss nicht, wer Du bist" Stand: 03.02.2023 11:25 Uhr

Bekannt wurde er als "Hitlerjunge Salomon": Sally Perel überlebte den Holocaust, indem er seine jüdische Identität geheim hielt. Nun ist er im Alter von 97 Jahren in Israel gestorben.

Von Bettina Meier, ARD-Studio Tel Aviv

Der Holocaustüberlebende Sally oder Shlomo Perel wurde bekannt als "Hitlerjunge Salomon". Seine Autobiografie mit dem Titel "Ich war Hitlerjunge Salomon" sorgte international für Aufmerksamkeit und wurde verfilmt.

Perel, der 1925 in Peine bei Braunschweig geboren wurde, überlebte den Holocaust nur, indem er seine jüdische Identität verleugnete und sich als "Volksdeutscher" ausgab. Zunächst konnte Perel zwar vor den Nationalsozialisten flüchten, fiel ihnen jedoch auf der Flucht 1941 auf damaligem sowjetischem Territorium in die Hände.

Worte der Mutter gaben ihm Kraft

In einem Film der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem erzählt Perel von dem Moment, als er seine Eltern zum letzten Mal sah: "Mein Vater sprach ein Gebet und sagte: 'Shlomo egal was passiert, bleib immer ein Jude. Glaub immer an Gott und er wird Dich beschützen. Vergiss nicht, wer Du bist.' Ich war 14 Jahre alt."

Perels Mutter habe ihm gesagt, er solle gehen, damit er am Leben bleibe. Damals habe er sehr geweint. Im Alter sei ihm klar geworden, dass er nur wegen dieser Worte die Kraft gehabt habe zu überleben - und das zu tun, was er tat, um sich vor den Nazis zu retten.

"Der Shlomo in mir war verschwunden"

Nach seiner Gefangennahme diente Perel als Soldat an der Ostfront und nahm den falschen Namen Josef Perjell an. Er besuchte in Braunschweig eine Jungenschule der Hitlerjugend, wo seine Transformation begann. "Damals wurde ich zum Hitlerjungen durch und durch", erzählt Perel. Es sei so weit gegangen, dass er sich dafür gehasst habe, jüdisch zu sein. "Meine Verwandlung in einen Hitlerjungen war vollkommen, der Shlomo in mir war verschwunden."

Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte Perel ins heutige Israel aus. 1999 erhielt er für seine Bemühungen um die deutsch-israelische Verständigung das Bundesverdienstkreuz.