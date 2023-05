Russland Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen gehen Stand: 27.05.2023 11:15 Uhr

Es ist eine diplomatische Retourkutsche: Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen Russland verlassen. Grund ist eine neue Obergrenze für den Personalbestand der Auslandsvertretungen. Das Auswärtige Amt reagierte verständnislos.

Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen in diesen Tagen Russland verlassen. Das Auswärtige Amt bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Demnach sind Diplomaten, aber vor allem Kulturmittler wie etwa Lehrkräfte der deutschen Schule in Moskau und in erheblicher Zahl Mitarbeiter der Goethe-Institute betroffen. Insgesamt ist von einer niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl die Rede.

Alle Bemühungen gescheitert

Das Auswärtige Amt verwies auf eine im April öffentlich gemachte Entscheidung des russischen Außenministeriums im Zusammenhang mit der Reduzierung der Präsenz russischer Nachrichtendienste in Deutschland. Diese sehe vor, für den Personalbestand der Auslandsvertretungen und der deutschen Mittlerorganisationen in Russland eine Obergrenze einzuführen. "Diese von Russland ab Anfang Juni festgelegte Grenze erfordert einen großen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland."

Die Bundesregierung hatte dem Zeitungsbericht zufolge damals versucht, als Diplomaten getarnte Mitarbeiter russischer Geheimdienste loszuwerden, ohne diese auszuweisen. Nun hält Russland der Bundesregierung laut dem Bericht vor, sie habe etwa doppelt so viele Menschen nach Russland entsandt wie umgekehrt. Bleiben sollen den Angaben zufolge etwa 350 Personen. Alle Versuche, das Außenministerium in Moskau von dem Plan abzubringen, seien gescheitert, wie die Zeitung unter Berufung auf deutsche Regierungskreise meldet.

Eine "nicht nachvollziehbare Entscheidung"

Inzwischen werde davon ausgegangen, dass es ohne schmerzhafte Schritte nicht gehen wird, etwa der Schließung von Einrichtungen. "Angesichts dieser einseitigen, nicht gerechtfertigten und nicht nachvollziehbaren Entscheidung geht es der Bundesregierung nun darum, eine Minimalpräsenz der Mittler in Russland bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung auch der diplomatischen Präsenz sicherzustellen", so das Auswärtige Amt. Dies sei nur möglich, wenn "in allen Bereichen die Zahl der Mitarbeitenden teils stark reduziert wird".

Umfasst von der Obergrenze sind den Angaben zufolge "die entsandten Mitarbeitenden in unseren Auslandsvertretungen, die entsandten Mitarbeitenden der Mittler und die lokalbeschäftigten Mitarbeitenden der Auslandsvertretungen und Mittler". Dazu gehörten der Zeitung zufolge auch russische Staatsangehörige, die für deutsche Institutionen arbeiten.

Deutschland und Russland hatten im Zuge ihrer schweren Spannungen in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig Diplomaten ausgewiesen. Schon jetzt sind die Vertretungen stark ausgedünnt, die Dienstleistungen für deutsche Staatsbürger sind reduziert oder mit längeren Wartezeiten etwa bei der Ausstellung von Dokumenten verbunden. Die Lage hat sich mit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine deutlich verschärft.