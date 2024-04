Israel Zehntausende Menschen demonstrieren gegen Netanyahu Stand: 07.04.2024 00:05 Uhr

In Israel haben erneut zahlreiche Menschen gegen Premierminister Netanyahu protestiert. Sie forderten Netanyahus Rücktritt und Verhandlungen mit der Hamas. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Zehntausende Menschen haben in mehreren israelischen Städten gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu demonstriert. Allein in Tel Aviv gingen nach Angaben der Organisatoren 100.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten den sofortigen Rücktritt Netanyahus und Neuwahlen. Die Demonstranten schlossen sich später anderen Protestierenden an, die ernsthaftere Bemühungen um die Freilassung der von der Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln forderten.

Es sind genau sechs Monate her, dass Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen den Süden Israels überfielen, etwa 1.200 Menschen töteten und 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. 129 Menschen sollen noch in der Gewalt der Hamas sein.

Die Demonstranten entzündeten mehrere Feuer auf der Straße. Polizisten schritten ein und löschten sie mit Feuerlöschern. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Beamten und Demonstranten, wie Medien berichteten. An einer anderen Stelle überfuhr ein Auto offenbar mutwillig drei Kundgebungsteilnehmer, die Verletzungen erlitten. Die Polizei nahm den Fahrer des Wagens fest.

Zusammenstöße vor Netanyahu-Residenz

Demonstrationen gab es auch in Jerusalem, Haifa, Be'er Scheva, Herzliya und in Caesarea vor einer Privatvilla Netanyahus. Dort kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, die versuchten, sich der Residenz zu nähern.

Der wegen Korruption angeklagte Netanyahu hatte schon vor dem Beginn des Kriegs wegen einer umstrittenen Justizreform unter starkem politischen Druck gestanden. In Jerusalem ist eine weitere Demonstration für die Freilassung der Hamas-Geiseln geplant.