Abschluss der Mongolei-Reise Papst mit überraschender Botschaft an Chinesen Stand: 03.09.2023 13:21 Uhr

Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner Mongolei-Reise in der Hauptstadt Ulan Bator eine Heilige Messe gefeiert. Dazu waren auch zahlreiche Gläubige aus China angereist - trotz Verbots der Regierung. Überraschend wandte der Papst sich an sie.

Zum Abschluss seines Besuchs in der Mongolei hat Papst Franziskus eine Heilige Messe abgehalten. Dazu kamen laut Behörden mehr als 2.000 Menschen in die Steppe-Arena in der Hauptstadt Ulan Bator. Darunter auch etwa 100 Katholiken aus dem Nachbarland China, obwohl die kommunistische Regierung die Anreise untersagt hatte.

Um dem Überwachungssystem durch Gesichtserkennung in der Heimat zu entgehen, trugen viele angereiste Chinesinnen und Chinesen Gesichtsmasken und Sonnenbrillen.

Insbesondere an diese richtete er - überraschend und abweichend vom Skript - eine Botschaft: Er wolle das "edle chinesische Volk" herzlich grüßen. Dafür holte er zwei Bischöfe aus Hongkong an den Altar. Die chinesischen Katholiken bat er, "gute Christen und gute Bürger zu sein".

China hatte offenbar katholischen Bischöfen vom chinesischen Festland die Reise nach Ulan Bator untersagt.

Peking reagiert positiv auf Papst-Botschaft

Peking reagierte darauf wohlwollend. So erklärte ein Sprecher des Außenministeriums anschließend: "China möchte den konstruktiven Dialog mit dem Vatikan weiterführen, das Verständnis verbessern, gegenseitiges Vertrauen aufbauen und den Prozess der Verbesserung der Beziehung zwischen den beiden Seiten voranbringen."

Auch aus Hongkong, Vietnam, Indonesien sowie von den Philippinen kamen Menschen. Zu ihnen sagte der Papst: "Lasst uns weiterhin gemeinsam in der Geschwisterlichkeit wachsen, als Samenkörner des Friedens in einer Welt, die von zu vielen Kriegen und Konflikten heimgesucht wird."

Auch aus Hongkong waren Gläubige für Papst Franziskus in die Mongolei gereist - mit Fahnen machten sie sich sichtbar.

Papst ermutigt Katholiken des Landes zum Glauben

In seiner Abschlussmesse betonte der 86-Jährige, dass "das Volk Gottes" in der Mongolei ihm sehr lieb sei. Er sicherte "die Nähe und Unterstützung der ganzen Kirche" zu.

Seit Freitag hält sich Franziskus als erstes Oberhaupt der Katholischen Kirche überhaupt in dem ostasiatischen Land auf. Im Rahmen seiner Reise hatte der Pontifex zu Harmonie und Frieden zwischen den Glaubensrichtungen aufgerufen. Hauptreligionen des Landes sind Buddhismus und Schamanismus - die katholische Gemeinde stellt mit 1.500 Anhängern eine Minderheit.