Mutmaßlicher Anschlag auf Moschee Viele Tote bei Explosion in Peschawar Stand: 30.01.2023 11:20 Uhr

Bei einer Explosion in einer Moschee in der pakistanischen Großstadt Peschawar sind nach Polizeiangaben mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 90 verletzt worden. Die Behörden gehen von einem Anschlag aus.

Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind in Pakistan mehr als 20 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete der Nachrichtenagentur dpa von mindestens 22 Toten und mehr als 90 Verletzten. Ein Krankenhaus-Sprecher in Peschawar sprach von mindestens 17 Toten und mehr als 80 Verletzten.

Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in der Großstadt Peschawar im Nordwesten des Landes in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich viele Gebäude der Polizei. Auch unter den Menschen in der Moschee waren demnach viele Polizisten.

Der Augenzeuge Meena Gul, ein Polizist, sagte, bei der Explosion hätten sich mehr als 150 Gläubige im Gebäude aufgehalten. Ein weiterer Polizeibeamter berichtete, das Dach der Moschee habe durch die Explosion nachgegeben. Dadurch seien mehrere Menschen verletzt worden.

Taliban hatten kürzlich Waffenruhe aufgekündigt

Die Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Zunächst bekannte sich niemand dazu. Ende vergangenen Jahres hatten jedoch die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt. Seither haben sie mehrere Anschläge für sich reklamiert.

Im März hatte ein Selbstmordattentäter der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" einen Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in Peschawar verübt, bei dem 64 Menschen getötet worden waren. Es war der verheerendste Anschlag in Pakistan seit 2018.

In Pakistan ist die große Mehrheit der Bevölkerung von mehr als 230 Millionen Einwohnern muslimischen Glaubens. In der Großstadt Peschawar leben etwa zwei Millionen Menschen.