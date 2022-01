OVKS Ein Sicherheitsbündnis für den Osten? Stand: 06.01.2022 12:33 Uhr

Kasachstans Präsident hat am Mittwochabend das von Russland geführte Sicherheitsbündnis OVKS um Beistand gebeten. Wenige Stunden später landeten russische Soldaten in Kasachstan. Wem dient das Bündnis?

Von Silvia Stöber, tagesschau.de

Es ist eine Premiere in der 30-jährigen Geschichte der Organisation des Vertrages über die kollektive Sicherheit (OVKS): Erstmals kommt das von Russland geführte Sicherheitsbündnis der Bitte eines Mitgliedslandes um militärischen Beistand nach. Russische Fallschirmjäger landeten in Kasachstan, nur wenige Stunden nachdem Präsident Kassym-Schomart Tokajew um Unterstützung gegen eine "terroristische Bedrohung" im Land gebeten hatte.

Es war ausgerechnet Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan, der den Beschluss der Organisation mitteilte, "angesichts der Bedrohung der nationalen Sicherheit und der Souveränität der Republik Kasachstan" ein Kontingent an "Friedenstruppen" zu entsenden, wie seine Regierung auf Twitter mitteilte.

Armenien hat derzeit den Vorsitz der OVKS inne - das Land, das im vergangenen Jahr vergeblich um Beistand gebeten hatte, als es seine eigene Souveränität und Sicherheit durch Angriffe des Nachbarn Aserbaidschan auf sein Territorium bedroht sah. Doch weder Russland, noch eines der anderen Mitgliedsländer Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan wollte den Bündnispartner im Rahmen der OVKS militärisch unterstützen.

Beistand nach Interessenlage

Dabei sieht Artikel 4 der OVKS-Charta eine Beistandspflicht vor: "Im Falle einer Aggression (eines bewaffneten Angriffs, der die Sicherheit, die Stabilität, die territoriale Integrität und die Souveränität bedroht) gegen einen Mitgliedstaat leisten alle anderen Mitgliedstaaten auf Ersuchen dieses Mitgliedstaates diesem unverzüglich die erforderliche Hilfe, auch militärischer Art."

Doch dieser Artikel wird offensichtlich nach Interessenlage ausgelegt. Im Fall Armeniens wollten die anderen OVKS-Staaten nicht in den Grenzkonflikt mit Aserbaidschan eingreifen. Im Falle Kasachstans wird hingegen militärische Einsatzfähigkeit demonstriert, vor allem vonseiten Russlands: Obwohl ein großer Teil der Streitkräfte derzeit an der Grenze zur Ukraine konzentriert sind, landeten innerhalb weniger Stunden russische Soldaten in Kasachstan.

Vergleichbares geschah auch nicht in den vergangenen Jahren bei Unruhen - zum Beispiel in Kirgistan oder als der Grenzkonflikt zwischen Tadschikistan und Kirgistan Anfang 2021 eskalierte.

Günstige Waffen aus Russland

Insofern erhielt die OVKS in den vergangenen Jahren wenig Aufmerksamkeit, wenngleich es Treffen zum Beispiel der Außenminister und militärischer Vertreter zu sicherheitsstrategischen Themen gab, gemeinsam Militärübungen abgehalten werden und es eine schnelle Eingreiftruppe gibt. Auch profitieren die Mitgliedsstaaten davon, dass sie von Russland Waffen zu vergünstigten Preisen kaufen können.

Doch verlängerten bereits 1999 Georgien, Aserbaidschan und Usbekistan ihre Mitgliedschaft nicht - Staaten, die unabhängig von Russland agieren wollen, das die OVKS dirigiert, während die anderen Staaten kaum untereinander kooperieren.

Das Eingreifen in Kasachstan weckt Erinnerungen an den Warschauer Pakt, als russische Truppen zur Niederschlagung des Aufstands 1968 in der damaligen Tschechoslowakei einmarschierten. Die Führung des Landes konnte sich dadurch an der Macht halten, büßte aber an Souveränität ein.

Was hat Putin vor?

Nun stellt sich erneut die Frage, was Moskau vorhat - diesmal in Kasachstan. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Staatlichkeit Kasachstans in der Vergangenheit in Frage gestellt. Etwa 3,5 Millionen Russen leben vor allem im Gebiet der Grenze Kasachstans zu Russland - und erst im Dezember erklärte Putin bei seiner jährlichen Pressekonferenz, dass die geringe Bevölkerungszahl Russlands ein "geopolitisches Problem" sei.

Seit Jahren verfolgt Russland die Politik, in den Nachbarländern russische Pässe zu verteilen und mit der Verteidigung der russischen Bevölkerung zu drohen.

In Kasachstan wird sich nun zeigen, wozu der Einsatz der OVKS letztlich dienen soll - und wie weit Russland die Souveränität der Mitgliedsstaaten achtet.