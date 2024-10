Angaben aus Südkorea Nordkorea testet mutmaßliche Langstreckenrakete Stand: 31.10.2024 03:34 Uhr

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben eine ballistische Rakete aufs Meer gefeuert - demnach soll es sich um eine Interkontinentalrakete handeln. Es wäre der erste Test dieser Art seit Dezember 2023.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea eine ballistische Rakete in Richtung des Meeres vor seiner Ostküste abgefeuert. "Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der nordkoreanischen Rakete um eine ballistische Langstreckenrakete handelt, die in einem steilen Winkel abgefeuert wurde", teilte der Generalstab mit. Damit wäre es der erste Raketentest dieser Art seit Dezember vergangenen Jahres.

Die Rakete sei am Morgen (Ortszeit) nördlich der Hauptstadt Pjöngjang gestartet, in steiler Flugbahn ostwärts Richtung offenes Meer geflogen und schließlich ins Wasser gestürzt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Auch das Büro des japanischen Ministerpräsidenten bestätigte, es habe den Testflug einer Rakete aus Nordkorea registriert.

Tests im Umfeld der US-Wahl erwartet

Am Mittwoch hatte der südkoreanische Militärgeheimdienst bereits berichtet, Nordkorea stehe kurz davor, eine Langstreckenrakete zu testen, die in der Lage wäre, die USA zu erreichen. Das Land habe einen mobilen Raketenwerfer in Stellung gebracht, um möglicherweise im zeitlichen Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag eine Interkontinentalrakete zu testen.

Zudem habe Pjöngjang aller Wahrscheinlichkeit nach die Vorbereitungen für seinen siebten Atomtest abgeschlossen, hieß es. Zuletzt hatte das Land 2017 einen Atomtest ausgeführt.

Spannungen zuletzt verschärft

Laut UN-Resolution sind dem abgeschotteten Land Tests mit ballistischen Raketen jeglicher Reichweite untersagt. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt wieder verschärft, nachdem Berichte über eine mögliche Truppenentsendung Nordkoreas nach Russland für den Einsatz in der Ukraine aufkamen.

Der Konflikt um Nordkoreas Waffenprogramme hat nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung in den vergangenen Jahren wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Das Land hat seit Anfang 2022 wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen und Marschflugkörper getestet. Der letzte Test einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete erfolgte am 18. Dezember vergangenen Jahres.