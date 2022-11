Nordkoreas Raketentest Der Diktator präsentiert sich mit Familie Stand: 19.11.2022 05:28 Uhr

Nach dem Test einer neu entwickelten Interkontinentalrakete kommt aus Nordkorea ähnliche Propaganda wie bei früheren Tests. Allerdings bezieht Diktator Kim diesmal auch seine Familie mit ein - das gab es so noch nicht.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den international kritisierten Test einer Interkontinentalrakete als Beleg dafür gewertet, dass sein Land jede atomare Bedrohung abwehren könne. Kim habe erklärt, ausländische Mächte würden Nordkorea zwingen, die nukleare Abschreckung auszubauen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Jeder Angriff auf Nordkorea werde zur Zerstörung der Angreifer führen.

Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten, Kim habe den Test der Rakete des Typs Hwasong-17 am Freitag persönlich beaufsichtigt. Er sei dabei von seiner Frau Ri Sol Ju, ihrer "geliebten Tochter" und von hochrangigen Amtsträgern begleitet worden. In den Staatsmedien verbreitete Fotos zeigten, wie Kim Hand in Hand mit einem in eine weiße Jacke gekleideten Mädchen dabei zusah, wie eine riesige Rakete auf einen Raketenträger-Lastwagen verladen wurde.

Nordkoreanische Staatsmedien veröffentlichten mehrere Fotos, die Kim mit seiner "geliebten Tochter" zeigen sollen. Bild: EPA

USA: "Keine direkte Gefahr für die Vereinigten Staaten"

Dass der Diktator seine Familie in Staatsmedien auftauchen lässt, gilt als Premiere. Welche Bedeutung dem beizumessen ist, ist unklar. Es sei zu früh, daraus etwas über die Nachfolge des Kim-Regimes abzuleiten, so Leif-Eric Easley von der Ewha-Universität in Seoul. Cheong Seong-Chang vom südkoreanischen Sejong-Institut sagte, sollte Kim diese Tochter weiterhin zu wichtigen Terminen mitnehmen, könnte dies ein Zeichen sein, dass sie seine Nachfolgerin werden solle.

Über das Privatleben des 38-Jährigen ist nicht viel bekannt. Berichten südkoreanischer Medien zufolge hat er drei Kinder, die in den Jahren 2010, 2013 und 2017 geboren worden sein sollen.

Nordkorea hatte nach südkoreanischen Angaben gestern eine atomwaffenfähige Interkontinentalrakete abgefeuert, die potenziell das US-Festland erreichen könnte. Nach Angaben der Regierung von US-Präsident Joe Biden stellt der Test aber keine direkte Gefahr für die Vereinigten Staaten dar. "So besorgniserregend dieser Start auch war - wir haben ihn nicht als Bedrohung für das Heimatland eingestuft", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Mit jedem Raketenstart lerne Nordkorea aber dazu - und das sei besorgniserregend.