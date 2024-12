Flugzeugabsturz in Kasachstan Auch USA vermuten russischen Beschuss als Ursache Stand: 27.12.2024 09:00 Uhr

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Kasachstan bleibt die Frage nach der Ursache des Unglücks. Nun wird auch in den USA und Deutschland der Verdacht geäußert, die Maschine könne versehentlich Ziel der russischen Luftwaffe geworden sein.

Auch zwei Tage nach dem Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs nahe der Stadt Aktau in Kasachstan ist die Ursache noch offen. Doch immer mehr Stimmen vermuten, dass russischer Beschuss zu dem Unglück geführt haben könnte.

Unter anderem zitierten die Sender CNN und ABC News einen Vertreter der US-Regierung, der einen Fehlschuss der russischen Flugabwehr als Ursache nicht ausschloss. Es gebe erste Hinweise, die darauf deuteten. Sollten sich diese bestätigen, sei denkbar, dass schlecht ausgebildete russische Einheiten bei der Abwehr ukrainischer Drohnen das Ziel verwechselt hätten.

Die Maschine vom Typ Embraer 190 der Fluggesellschaft Azerbaijan Airline war am Mittwoch im aserbaidschanischen Baku gestartet und sollte nach Grosny in der russischen Kaukasusrepublik Tschetschenien fliegen. Die russische Flugabwehr soll an diesem Morgen in mehreren Teilen des Nordkaukasus im Einsatz gewesen sein, um mögliche ukrainische Drohnenangriffe abzuwehren.

Zuvor hatte auch der russische Blogger und Militärexperte Juri Podoljaka beim Onlinedienst Telegram spekuliert, die Löcher ähnelten den Schäden, die durch ein "Flugabwehrraketensystem" verursacht würden. Ebenso sprach Bernard Legauffre, ehemaliger Experte der französischen Ermittlungs- und Analysebehörde für die Sicherheit der zivilen Luftfahrt (BEA), gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von vielen Schrapnell-Splittern am Wrack. Bilder vom Heck der abgestürzten Maschine zeigten tatsächlich kleine Löcher, die wie Einschläge der Splitter von Flugabwehrraketen aussehen.

Russland warnt vor Spekulationen

Auch in aserbaidschanischen Medien wurde über russischen Beschuss als mögliche Absturzursache berichtet. So hieß es, das Flugzeug sei ersten Ermittlungen zufolge beim Anflug auf Grosny vom Verteidigungssystem "Pantsir-S" getroffen worden. Die Kommunikationssysteme seien komplett gestört gewesen.

Das Internetportal caliber.az berichtete zudem, die Piloten hätten auf den Grosny nahegelegenen Flughäfen Mineralnye Wody oder Machatschkala notlanden wollen. Dies sei jedoch nicht genehmigt worden, sodass die Crew das beschädigte Flugzeug über das Kaspische Meer hinweg nach Aktau in Kasachstan gesteuert habe. Von der aserbaidschanischen Regierung wurde russischer Beschuss als Absturzursache bisher weder bestätigt noch dementiert.

Aus Russland selbst kamen bislang kaum Stellungnahmen zu dem Unglück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte lediglich vor voreiligen Spekulationen. Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich nicht zum Absturz. Auch in russischen Medien wird über die Spekulationen, ein Fehler der landeseigenen Luftwaffe könne zum Absturz geführt haben, nicht berichtet.

Israelische Airline setzt Flugverbindungen aus

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marcus Faber, schloss sich nun den in Richtung Russland deutenden Vermutungen an. "Die russische Flugabwehr ist zunehmend überfordert", sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Faber forderte weitere Untersuchungen des Absturzes und rief zivile Fluglinien dazu auf, "das gesamte Kriegsgebiet" zu meiden und auf Überflüge über der Ukraine und Russland vorerst zu verzichten.

Die israelische Fluggesellschaft El Al hat bereits angekündigt, alle Flugverbindungen zwischen Tel Aviv und Moskau bis vorerst Ende der Woche auszusetzen. Die Airline begründete den Schritt mit den "Entwicklungen im russischen Luftraum". Sie werde kommende Woche neu beurteilen und entscheiden, ob die Flüge wieder aufgenommen würden.

Blackbox geborgen

Bei dem Absturz des Flugzeugs waren 38 der insgesamt 67 Menschen an Bord ums Leben gekommen. 29 Menschen überlebten, einige von ihnen sind schwer verletzt.

Um die Ursache zu klären, setzten die Ermittler nun vor allem auf die Daten der sogenannten Blackbox. Bergungstrupps hatten die Flugschreiber am Donnerstagabend in den Trümmern der Maschine bergen können. Ihre Auswertung sowie die Funksprüche sollen Ermittlern helfen, die Absturzursache zu klären.