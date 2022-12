Afghanistan Tote bei Angriff auf Hotel in Kabul Stand: 12.12.2022 15:24 Uhr

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es erneut einen Anschlag gegeben. Bei der Attacke auf ein Hotel starben laut Taliban drei Angreifer, zwei ausländische Hotelgäste wurden verletzt.

Mehrere Attentäter haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein bei Ausländern beliebtes Hotel angegriffen. Wie der Sprecher der militant-islamistischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, berichtete, kamen drei Angreifer ums Leben. Zwei ausländische Gäste hätten Verletzungen erlitten, als sie auf der Flucht aus dem Fenster gesprungen seien.

In der Umgebung waren Explosionen und Schüsse zu hören. Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigten Rauch über dem Gebäude. Ein Krankenhaus in Kabul teilte unterdessen mit, in der Nähe eines etwa einen Kilometer entfernten Hotels habe es eine Explosion gegeben und es seien Schüsse gefallen. 21 Menschen seien mit Verletzungen gebracht worden. Drei seien bei der Ankunft bereits tot gewesen. Ein Sprecher der Polizei in Kabul, Chalid Sadran, sagte, der Angriff habe mehrere Stunden gedauert. Eine "Säuberungsaktion" dauere an. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Vorfall.

Besuch vieler chinesischer Geschäftsleute

Das Hotel beherbergt hauptsächlich Chinesen. Seit der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht besuchen viele chinesische Geschäftsleute Afghanistan. Obwohl Peking die Taliban-Regierung nicht offiziell anerkennt, hielt es seine Botschaft in Afghanistan auch nach deren Machtübernahme im August vergangenen Jahres offen. Die Taliban haben seitdem die Verbesserung der Sicherheitslage zu einer ihrer Prioritäten gemacht.

Am vergangenen Sonntag hatte sich erst der chinesische Botschafter mit den Taliban getroffen und darum gebeten, die Sicherheit chinesischer Diplomaten in Kabul zu gewährleisten.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban nach dem Abzug der alliierten Streitkräfte unter Führung der USA im August 2021 hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" ihre Angriffe im Land verstärkt. Der IS ist wie die Taliban eine sunnitische Gruppierung, beide befinden sich aber in einer erbitterten Rivalität zueinander. Erst Anfang Dezember hatten mehrere Anschläge die afghanische Hauptstadt erschüttert.