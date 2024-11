Regierung beschuldigt Hisbollah Verletzte bei Raketeneinschlag in Zentralisrael Stand: 02.11.2024 10:36 Uhr

Mit drei Raketen ist das Zentrum Israels in der Nacht aus dem Libanon angegriffen worden. In Tira gab es mehrere Verletzte. Israel beschuldigt die Hisbollah. Es attackierte seinerseits Ziele im Libanon und im Gazastreifen.

Bei einem Raketenangriff aus dem Libanon sind nach israelischen Angaben mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Dem Militär zufolge waren insgesamt drei Raketen abgefeuert worden. Die Polizei meldete insgesamt 19 Verletzte in der Region.

Der Rettungsdienst Magen David Adom meldete elf Verletzte bei einem Einschlag in einem Gebäude in der Stadt Tira. Die Betroffenen seien durch Granat- und Glassplitter verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben weitere Menschen seien wegen Angstzuständen behandelt worden.

Tira ist eine mehrheitlich arabische Stadt und liegt rund 25 Kilometer nordöstlich von Tel Aviv nahe der Grenze zum besetzten Westjordanland.

"Werden nicht ruhen, bis die Hisbollah zerschlagen ist"

Vom Außenministerium veröffentlichte Videos zeigten, wie Feuer und Rauch aus einem Gebäude auf die Straße drangen. "Dies ist das Ergebnis eines direkten Einschlags einer Hisbollah-Rakete auf ein Gebäude in der israelisch-arabischen Stadt Tira", schrieb das Ministerium zu den Aufnahmen. "Wir können und werden nicht ruhen, bis die Hisbollah zerschlagen ist." Erst am Donnerstag waren bei Raketenangriffen aus dem Libanon in Nordisrael sieben Menschen getötet worden.

Die mit dem Iran verbündete Schiiten-Terrormiliz Hisbollah beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Krieges vor mehr als einem Jahr immer wieder mit Raketen. Israel antwortete unter anderem mit massiven Luftangriffen.

In 24 Stunden 120 Ziele attackiert

Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 120 Ziele im Gazastreifen und im Libanon aus der Luft an. Man habe etwa Waffenlager und Raketenabschussrampen der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah getroffen. Soldaten hätten zudem "begrenzte, örtlich konzentrierte, gezielte Angriffe gegen Ziele der Hisbollah im Südlibanon" ausgeführt. Nahe der Stadt Tyros seien etwa zwei Hisbollah-Kommandeure getötet worden, die für den Abschuss von mehr als 400 Flugkörpern auf Israel im Oktober verantwortlich gewesen seien. Die Angaben der Armee ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.