Jerusalem Ein Toter und mehrere Verletzte bei Explosionen Stand: 23.11.2022 08:46 Uhr

Im Großraum Jerusalem ist bei zwei mutmaßlichen Bombenexplosionen an Bushaltestellen ein Mensch getötet worden, mehrere wurden teils schwer verletzt. Die Polizei geht von einem kombinierten Anschlag aus.

Bei zwei Explosionen im Großraum der israelischen Hauptstadt Jerusalem ist mindestens ein Mensch getötet worden. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka bestätigte, ein Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Mehrere Menschen wurden der Polizei zufolge verletzt. Die Behörden gehen von einem kombinierten Anschlag aus. Die Angaben zu den Opferzahlen schwanken derzeit noch.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, soll sich die erste Explosion nahe einer Bushaltestelle am Stadtrand von Jerusalem ereignet haben. Dabei sind laut Polizei mindestens elf Menschen verletzt worden. Berichten zufolge soll es eine weitere Detonation in Ramot nördlich der Stadt gegeben haben, wobei laut Rettungskräften drei Menschen verletzt wurden, hieß es von der dpa weiter. Mehrere Personen hätten durch die Explosionen schwere Verletzungen erlitten.

Lapid will sich am Mittag äußern

Infolge der Explosionen musste eine Schnellstraße nach Tel Aviv gesperrt werden. Die Suche nach Verdächtigen sei aufgenommen worden, so die Polizei. Zu den mutmaßlichen Anschlägen bekannte sich bisher niemand.

In Jerusalem hat es in der Vergangenheit immer wieder Attentate militanter Palästinenserorganisationen gegeben. Seit März sind bei einer Terrorwelle in Israel 18 Menschen getötet worden. Außerdem wurden in diesem Jahr mehrere israelische Zivilisten und Sicherheitskräfte bei Anschlägen im Westjordanland getötet.

Der scheidende Ministerpräsident Jair Lapid will am Mittag eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei- und Militärspitze abhalten.

Mehrere Anschläge seit Jahresbeginn

Der israelische Abgeordnete Joav Ben-Zur von der strengreligiösen Schas-Partei sprach in einer ersten Reaktion von der "Rückkehr zum Horror und den schweren und blutigen Tagen des zweiten Palästinenseraufstands Intifada".

In 2022 hat es in Israel wiederholt Anschläge gegeben. Im Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis hat es bei gewaltsamen Zusammenstößen und Anschlägen laut der Nachrichtenagentur dpa seit März in Israel mindestens 18 Tote gegeben. Das palästinensische Gesundheitsministerium beziffert die Zahl der Todesopfer seit Jahresbeginn demnach mit mindestens 140.