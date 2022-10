Medienbericht Iranische Kletterin Rekabi in Hausarrest Stand: 22.10.2022 11:59 Uhr

Die iranische Kletterin Elnaz Rekabi sorgte im Finale der Asien-Meisterschaften für Wirbel, weil sie ohne Kopftuch antrat. Mittlerweile ist sie zurück im Iran - und darf ihr Haus einem Medienbericht zufolge nicht mehr verlassen.

Die iranische Sportkletterin Elnaz Rekabi steht offenbar unter Hausarrest. Das berichtet der Sender BBC Persian unter Berufung auf eine gut informierte Quelle.

Iranische Behörden wiesen das zurück. Rekabi bleibe zuhause, weil sie "Ruhe brauche". Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) des Iran darf die Sportlerin weiter trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Sie habe "keine Konsequenzen" zu befürchten, beteuerten Vertreter gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Kritiker hatten zuvor große Sorgen über Rekabis Sicherheit geäußert.

Sportlerin zunächst spurlos verschwunden

Rekabi hatte im Finale der Asien-Meisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Dies wurde als Zeichen ihrer Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran und den Protesten gegen den Kopftuchzwang gesehen.

Rekabi verschwand nach ihrem Auftritt in Seoul zunächst spurlos. Medienberichten zufolge hatte ihr Team das Hotel am Montagmorgen verlassen, was dann mit ihr geschah, war nicht bekannt. Rekabis Pass und Mobiltelefon sollen beschlagnahmt worden sein, auch von einer Festnahme war in Medien die Rede.

Begeisterter Empfang in Teheran

Die iranische Botschaft in Seoul wies diese Berichte damals kategorisch zurück. Rekabi und ihr Team würden wie geplant am Dienstag wieder nach Teheran zurückfliegen, hieß es damals.

Tatsächlich kehrte Rekabi am Mittwoch nach Teheran zurück. Eine große Menschenmenge bereitete ihr am Internationalen Flughafen Imam Chomeini einen begeisterten Empfang, wie im Netz kursierende Videoaufnahmen zeigten. Zu hören war, wie die Menschen immer wieder Rekabis Namen skandierten und sie als Heldin feierten.

Rekabi entschuldigte sich

In einer Instagram-Story eines Accounts, der Rekabi zugeschrieben wird, entschuldigte sich die Sportlerin dafür, kein Kopftuch getragen zu haben. "Durch ein unpassendes Timing und einen unvorhersehbaren Aufruf zum Klettern" habe sie das Kopftuch unabsichtlich nicht getragen. Aufnahmen von der Veranstaltung in Seoul zeigten sie aber entspannt, bevor sie kletterte. Sie gehe im Einklang mit vorherigen Planungen zurück in den Iran, hieß es weiter.

Ob Rekabi selbst den Beitrag verfasste und wenn ja, unter welchen Umständen, ist unklar. In einem TV-Interview am Flughafen wiederholte die Sportlerin Aussagen aus dem Instagram-Post, dass sie ihren Hidschab unabsichtlich vergessen habe.

Beobachter deuten die Entschuldigungen als erzwungene Stellungnahme. Die iranischen Behörden üben regelmäßig Druck aus. Persischsprachige Medien berichteten zudem darüber, dass Rekabis Bruder festgenommen worden sein soll.