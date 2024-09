Iran Tote und Verletzte bei Gasexplosion in Kohlemine Stand: 22.09.2024 09:25 Uhr

Mindestens 30 Menschen sind bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Iran ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte suchen nach weiteren Verschütteten. 69 Arbeiter sollen in der Mine gewesen sein.

Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk in Tabas, im Osten des Iran, sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 17 Personen wurden verletzt, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Weitere Arbeiter seien demnach noch eingeschlossen.

In zwei Blöcken des Bergwerks sei demnach Methangas explodiert. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich 69 Arbeiter dort. Wegen des starken Rauchs kommen die Rettungsarbeiten nur schleppend voran, hieß es in den Berichten.

Immer wieder Unfälle im Bergbau

Präsident Massud Peseschkian sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. In einer Stellungnahme im Fernsehen erklärte er: "Ich habe mit den Ministern gesprochen, und wir werden unser Bestes tun, um die Angelegenheit weiterzuverfolgen."

Im Iran gibt es immer wieder schwere Unfällen in der Bergbauindustrie. So starben 2017 bei einer Explosion in einer Kohlemine mindestens 42 Menschen. Mangelnde Sicherheitsstandards werden häufig für die Todesfälle verantwortlich gemacht.