Luftverschmutzung in Neu-Delhi Unterricht eingeschränkt, Bauarbeiten gestoppt Stand: 18.11.2024 13:54 Uhr

Seit Wochen hängt über Neu-Delhi ein dicke Smogwolke. Nun reagieren die Behörden: Der Präsenzunterricht an Schulen wird eingeschränkt, Bauarbeiten werden unterbrochen.

In Neu-Delhi sind wegen stark gestiegener Smogwerte Bauarbeiten weitgehend eingeschränkt worden. Außerdem dürfen nur Lastwagen mit wichtigen Gütern in die Metropole fahren, ordnete die Verwaltung an.

Die Behörden riefen Kinder, Ältere und chronisch Kranke auf, nach Möglichkeit in Innenräumen zu bleiben. Auch der Unterricht wurde eingeschränkt. Demnach müssen alle Schüler mit Ausnahme jener in den Klassen zehn und zwölf in den Fernunterricht ausweichen. Fluggesellschaften meldeten Verspätungen aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse.

Belastung für Mensch und Tier: Die Smogwerte in Neu-Delhi sind hoch.

Extrem hohe Smogwerte gemessen

Seit Wochen hängt eine dicke Dunstwolke über der Stadt. Der Grad der Staubbelastung wurde von Safar, einem System zur Messung der Luftqualität, als schwerwiegend eingestuft. In einigen Gebieten der Stadt lagen die Smogwerte 50-mal höher als die Grenzwerte, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen werden.

Vor allem im Winter ist der Grad der Luftverschmutzung in Neu-Delhi besonders hoch. Experten machen die Luftverschmutzung für Tausende vorzeitiger Todesfälle in Neu-Delhi und Umgebung mitverantwortlich.

Als eine der Hauptursachen gelten die Abgase von Autos und Industrie sowie das Verbrennen von Ernterückständen durch Bauern.