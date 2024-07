Religiöse Veranstaltung Viele Tote nach Massenpanik in Indien Stand: 02.07.2024 16:19 Uhr

Im Norden Indiens ist es bei einer religiösen Veranstaltung zu einer Massenpanik gekommen, zahlreiche Menschen starben. Berichten zufolge gehen die Behörden von mindestens 60 Toten aus.

Bei einer Massenpanik während einer Hindu-Veranstaltung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Berichten zufolge gehen die Behörden von mindestens 60 Todesopfern aus. Es könne sein, dass die Zahl noch steige. Der Sender NDTV berichtete, 87 Menschen seien ums Leben gekommen. Lokale Behördenvertreter sprechen sogar von mehr als 100 Todesopfern.

Das Unglück ereignete sich in einem Dorf im Bezirk Hathras, etwa 200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Neu-Delhi. Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal.

Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als Hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hieß es in örtlichen Medien. Es gebe auch viele Verletzte. Mehr als 150 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, sagte ein Vertreter der Gesundheitsbehörden.

Untersuchung angeordnet

Der Gebetsort sei überfüllt und überhitzt gewesen, sagte Behördensprecher Kumar. Durch die Hitze sollen Menschen bewusstlos geworden sein. Bei den überstürzten Versuchen, den Ort zu verlassen, seien Anwesende gefallen und niedergetrampelt worden.

Berichten zufolge waren mehr als 15.000 Menschen vor Ort, obwohl nur etwa 5.000 zugelassen worden seien. Der Ministerpräsident des Bundesstaates, Yogi Adityanath, ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.

In Indien kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken am Rande religiöser Veranstaltungen. So starben 2016 mindestens 112 Menschen durch ein verbotenes Feuerwerk in einem Tempelkomplex im Bundesstaat Kerala. 2013 wurden 115 Gläubige bei einer Massenpanik an einer Brücke nahe einem Tempel im Bundesstaat Madhya Pradesh getötet. Ebenfalls bei einer Massenpanik starben im Jahr 2008 mehr als 220 Pilger an einem Tempel in der nördlichen Stadt Jodhpur.