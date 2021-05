Corona-Krise Deutsche Hilfslieferung für Indien gestartet

Beatmungsgeräte und Fachpersonal schickt die Bundesregierung nach Indien, um das kollabierte Gesundheitssystem zu stabilisieren. Den neunten Tag in Folge verzeichnet das Land einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen.

Ein Airbus der Luftwaffe ist mit 120 Beatmungsgeräten an Bord vom Flughafen Köln-Wahn aus in Richtung der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gestartet. Die deutsche Lieferung soll helfen, die jüngste massive Corona-Welle in Indien wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Landung ist nach etwa neun Stunden Flugzeit geplant, wie die Luftwaffe erklärte.

Sanitätsfachpersonal fliegt mit

"An Bord ist auch Sanitätsfachpersonal, das den Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Sauerstoff vorbereiten soll", sagte ein Sprecher Nachrichtenagentur dpa. Dieses Team umfasse 13 Mitarbeiter. Sie sollen in Indien Personal des örtlichen Roten Kreuzes einweisen und dazu 14 Tage im Land bleiben.

Die Luftwaffe setzt für die Indienhilfe den Airbus A350 "Kurt Schumacher" der Flugbereitschaft ein, der sonst auch Kanzlerin Angela Merkel und Mitglieder der Regierung fliegt. Wegen der Corona-Pandemie ist der politische Flugbetrieb derzeit deutlich eingeschränkt.

Hilfsgüter für Indien werden in ein Flugzeug der Bundesregierung verladen. Bild: Thorsten Weber / Bundeswehr

Überlastetes Gesundheitssystem

Durch den anhaltend starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen ist das indische Gesundheitssystem überlastet - es fehlt sowohl an Krankenhausbetten als auch an medizinischem Sauerstoff.

Angesichts dieser katastrophalen Zustände beteiligt sich die Bundesregierung an der international angelaufenen Hilfe für das Land, die von mehr als 40 Ländern geleistet wird. In der kommenden Woche sind weitere Flüge geplant. So soll mit zwei A400M-Transportflugzeugen die Sauerstoffanlage leihweise eingeflogen werden.

"Im Kampf gegen die Pandemie müssen wir alle zusammenstehen", hob das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter hervor. Indien sei "hart von der Corona-Pandemie getroffen". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte auf Twitter, Deutschland verbinde mit Indien "eine tiefe Freundschaft". Da die Corona-Pandemie das südasiatische "im Herzen" treffe, schicke die Bundesregierung "dringend benötigte Güter zur Versorgung der Patienten" und stehe dem Land "in seinem Kampf gegen die Pandemie zur Seite".

401.993 Neuinfektionen am Tag

Abermals erreichten die Neuinfektionszahlen einen Höchststand - den neunten Tag in Folge. Das indische Gesundheitsministerium registrierte 401.993 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages - so viele, wie noch kein anderes Land an einem Tag verzeichnet hat. Im selben Zeitraum starben 3523 Menschen in Verbindung mit Covid-19. Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer bei den gemeldet Fällen in dem 1,3 Milliarden-Einwohner-Land. Der Anstieg der Neuinfektionen ist vermutlich auch auf die neue Virusvariante B.1.617 zurückzuführen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die indische Regierung die Impfung für alle Erwachsenen freigegeben. Mehrere indische Bundesstaaten berichteten aber, dass ihnen die Impfdosen ausgingen oder bereits ausgegangen seien. Obwohl Indien einer der größten Impfstoffproduzenten ist, war die Produktion zuletzt ins Stocken geraten - es fehlten Rohmaterialien. Die USA hatten einen Exportstopp verhängt, der erst diese Woche aufgehoben wurde. Bis Ende März hatte Indien noch Impfstoffe im Rahmen der UN-Initiative Covax an ärmere Staaten geliefert - bis die Infektionszahlen im eigenen Land explodierten. Dort erhielten bislang weniger als zehn Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis. Nur etwa zwei Prozent sind vollständig geimpft.