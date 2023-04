UN-Bericht Indien bald bevölkerungsreichstes Land Stand: 19.04.2023 17:01 Uhr

Lange war China als das Land, in dem die meisten Menschen leben. Doch erstmals seit 60 Jahren schrumpfte die Bevölkerung dort zuletzt. Laut einem UN-Bericht dürfte Indien sehr bald den ersten Platz einnehmen.

Laut dem Jahresbericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) dürfte Indien China bis Mitte dieses Jahres als bevölkerungsreichste Nation der Welt ablösen. Den Angaben zufolge leben in Indien dann fast drei Millionen Menschen mehr als in der benachbarten Volksrepublik.

Den Daten zufolge dürfte die Bevölkerung Indiens zur Jahresmitte auf 1,4286 Milliarden Menschen steigen. Die Zahl für China wird mit 1,4257 Milliarden angegeben. Auf Platz drei folgen laut UNFPA mit weitem Abstand die USA, in denen dann 340 Millionen Menschen leben dürften.

Wachstum in beiden Ländern verlangsamt

Obwohl den Angaben zufolge auf China und Indien mehr als ein Drittel der geschätzten Weltbevölkerung von 8,045 Milliarden Menschen entfallen wird, hat sich das Bevölkerungswachstum in beiden Ländern verlangsamt - in China allerdings wesentlich stärker als in Indien. Chinas Bevölkerung schrumpfte im vergangenen Jahr sogar erstmals seit sechs Jahrzehnten.

Indiens jährliches Bevölkerungswachstum liegt seit 2011 bei durchschnittlich 1,2 Prozent, gegenüber 1,7 Prozent in der vorangegangenen Dekade, wie Regierungsdaten zeigen.

Noch vor Kurzem ging man davon aus, dass Indien erst später in diesem Jahrzehnt das bevölkerungsreichste Land der Erde werden würde. Der Rückgang der Geburtenrate in China beschleunigte die Entwicklung jedoch. Heute verzeichnet China eine alternde Bevölkerung mit stagnierendem Wachstum, obwohl die Regierung vor sieben Jahren von ihrer Ein-Kind-Politik abrückte.

Im Gegensatz dazu ist die indische Bevölkerung deutlich jünger und bekommt mehr Kinder. Zudem konnte das Land in den vergangenen 30 Jahren die Kindersterblichkeit senken. Gleichzeitig fiel die Geburtenrate stetig, von mehr als fünf Geburten pro Frau im Jahr 1960 auf etwas mehr als zwei im Jahr 2020, wie aus Daten der Weltbank hervorgeht.

Genaues Datum könne nicht genannt werden

Von der UN hieß es, dass die Bestimmung des genauen Datums, wann Indien China überholt, angesichts der Datenlage nicht möglich sei. In Indien beispielsweise fand die jüngste Volkszählung im Jahr 2011 statt. Im Jahr 2021 sollte eine neue Zählung folgen, die aber verschoben wurde.

Der UNFPA veröffentlicht seinen Weltbevölkerungsbericht jährlich. Darin geht es um Aspekte internationaler Bevölkerungsentwicklung. Die Publikationen enthalten demografische und sozioökonomische Daten.