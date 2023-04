Podcast "Ideenimport" Was hilft beim Trauern? Stand: 14.04.2023 05:00 Uhr

In Deutschland wird der Tod oft verdrängt - und viele Trauernde fühlen sich mit ihrem Schmerz allein gelassen. Der "Ideenimport"-Podcast fragt, was wir von anderen Kulturen beim Umgang mit Tod und Trauer lernen können.

Vielleicht gibt es einige Hörerinnen und Hörer vom "Ideenimport", die bei dieser Folge lieber gleich wegschalten wollen. Tod und Trauer - im Frühling? Doch egal zu welcher Jahreszeit, die wenigsten Menschen setzen sich mit dem Thema wirklich auseinander. Das mag auch mit unserer Kultur zusammenhängen. Der Tod findet hier oft im Verborgenen statt und wird meist verdrängt.

Viele Menschen, die mit dem Sterben und dem Tod liebster Angehöriger konfrontiert sind, fühlen sich allein gelassen. Dabei brauchen Trauernde die Anteilnahme ihrer Umgebung. Aber was könnte Trauernden helfen? Und von welchen Ländern können wir uns abschauen, wie gemeinschaftlicher, offener und damit vielleicht etwas einfacher getrauert werden kann?

Indien: Mittrauern ist Pflicht

Ein Vorbild für eine andere Trauerkultur könnte Indien sein. Dabei muss man klar sagen, dass man über ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern keine pauschalisierenden Aussagen treffen kann. Aber, so erklärt ARD-Korrespondent Peter Hornung in Neu-Delhi, viele Menschen dort halten sich bei Trauerfällen an feste Rituale.

Diese Rituale könnten den Trauernden helfen - aber auch einengen. Denn die Trauerfeierlichkeiten folgten strengen Regeln. Es sei wie ein Korsett: "Auf der einen Seite schnürt es ein, es nimmt einem auch manchmal die Luft zum Atmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Rahmen, der einen hält."

Außerdem gelte in Indien das Motto: "Mitfeiern muss man nicht überall, aber mittrauern schon. Das heißt, wenn man von einem Todesfall erfährt, dann muss man hin, dann spricht jeder Beileid aus." Das Konzept der stillen Trauer, wie es in Deutschland üblich sei, würden die Menschen in Indien sehr eigenartig finden, so Hornung.

Die Skelett-Dame "La Catrina" steht sinnbildlich für den Tag der Toten in Mexiko.

Mexiko: "Nur wer vergessen wird, ist wirklich tot"

Außerdem blickt der "Ideenimport" nach Mexiko. Hier ist der Tod viel präsenter als in Deutschland. So stehen in den meisten Wohnungen Altäre für ihre verstorbenen Angehörigen. Trauerfeiern sind oft große Feste.

Doch am bekanntesten ist wohl der Tag der Toten. Ab dem 31. Oktober werden alljährlich mehrere Tage lang der Tod, die Todesheiligen und die Verstorbenen gefeiert. Auf Festumzügen tanzen Skelette, die Menschen singen, tanzen, trinken und bringen den Toten Gaben dar.

In Mexiko gilt: "Nur wer vergessen wird, ist wirklich tot", sagt ARD-Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko-Stadt. Darum sei den Mexikanerinnen und Mexikanern auch so wichtig, ihre Toten gebührend zu feiern und ihrer zu gedenken.

Der Tod ist präsenter

Natürlich leiden und trauern die Menschen in Mexiko und Indien nicht weniger, wenn geliebte Personen sterben. Aber die Traditionen können Trost spenden. Es hilft womöglich, dass in beiden Kulturen der Tod mehr thematisiert wird, präsenter ist.

Angehörige der Sterbenden, der Verstorbenen, werden nicht allein gelassen. Es ist selbstverständlicher, Beistand zu leisten, für sie da zu sein. Ganz wichtig sind in Mexiko und Indien Rituale und Gemeinschaft - vielleicht können wir auch in Deutschland davon lernen.

