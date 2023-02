Erdbeben in der Türkei und Syrien Opferzahl steigt auf mehr als 8500 Stand: 08.02.2023 08:22 Uhr

Zwei Tage nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Toten stetig. 8500 Menschen wurden bislang tot geborgen. Bei Eiseskälte suchen die Menschen weiter nach Vermissten. Auch Bergungsspezialisten aus Deutschland sind auf dem Weg.

Unter großem Zeitdruck versuchen Einsatzkräfte, Freiwillige und Angehörige in den Erdbebengebieten im Süden der Türkei und im Norden Syriens Verschüttete zu retten. Zwei Tage nach der Naturkatastrophe mit inzwischen mehr als 8500 bestätigten Toten schwindet allerdings die Hoffnung, bei teils winterlichen Temperaturen noch Überlebende unter den Trümmern eingestürzter Gebäude zu finden.

Die Bergungsarbeiten in den Erdbebengebieten liefen auf Hochtouren, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Dienstagabend mitteilte. "Diese Arbeiten werden fortgesetzt, bis wir den letzten Bürger unter den Trümmern erreicht haben." Nach Angaben Oktays sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz, sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien etwa 60.000 Helfer vor Ort. Präsident Recep Tayyip Erdogan rief den Ausnahmezustand in zehn vom Beben betroffenen Provinzen aus.

Schätzungen der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften zufolge sind allein in der Türkei etwa 150.000 Menschen obdachlos geworden. In einigen Gegenden werfen Bewohnerinnen und Bewohner der Regierung vor, nicht genügend zu tun.

Rettung nach mehr als 52 Stunden

Noch können Menschen lebend geborgen werden. In der türkischen Provinz Kahramanmara konnten Rettungskräfte eine Frau 52 Stunden nach dem schweren Erdbeben lebend unter den Trümmern eines Hotels geborgen. Bilder eines TV-Senders zeigten, wie die Einsatzkräfte in der Provinz Kahramanmaras die Frau auf einer Trage zum Krankenwagen trugen.

Vizepräsident Oktay sagte, dass in der Nacht zu Mittwoch internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht würden, teils auf dem Luftweg. Die Wetterbedingungen ließen solche Flüge zu, was die Arbeit erleichtere.

Für viele Menschen kam indes jede Hilfe zu spät. In der Nacht zum Mittwoch stieg die Zahl der Todesopfer Behördenangaben zufolge auf mehr als 8500. Mehr als 40.000 Menschen wurden demnach verletzt. Alleine in der Türkei gibt es Oktay zufolge mindestens 6234 Tote zu beklagen und mehr als 37.000 Verletzte.

In Syrien starben laut dem dortigen Gesundheitsministerium sowie der Rettungsorganisation Weißhelme 2270 Menschen. Das Pacific Disaster Center, eine US-Organisation für Katastrophenhilfe, geht von insgesamt rund 23 Millionen Menschen aus, die in beiden Ländern von dem Erdbeben betroffen sind.

In Syrien hat es die Schwächsten getroffen

Während in der Türkei die Hilfe in vielen Gegenden angelaufen ist, warten im kriegszerstörten Syrien Tausende Menschen weiter auf Rettung. Helfer dort vermuten, dass noch immer Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind.

Die Beben in dem Bürgerkriegsland trafen vor allem Menschen, die ohnehin schon in großer Not lebten. Viele der Binnenflüchtlinge, die vor der Katastrophe in baufälligen Unterkünften wohnten, mussten erneut die Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien verbringen. Eines der am schwersten betroffenen Gebiete ist die Region Idlib, die unter Kontrolle der Rebellen und nicht der Regierung in Damaskus steht.

Außenministerin Annalena Baerbock rief dazu auf, alle Grenzübergänge nach Syrien zu öffnen, um schnellere Hilfe zu ermöglichen. Alle internationalen Akteure - Russland eingeschlossen - sollten "ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann", sagte Baerbock.

In den syrischen Erdbebengebieten fehle es an allem, die bisherige Suche nach Vermissten laufe nur langsam hieß es von den Weißhelmen, einer Hilfsorganisation in den Rebellengebieten. Auch Mediziner seien überfordert und könnten nicht alle Verletzten retten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Der Chef des syrischen Roten Halbmonds, Chaled Habubati, rief die EU zur Aufhebung ihrer Sanktionen und zu Hilfslieferungen auf. Die syrische Regierung versicherte, dass Hilfsgüter auch in die nicht von Damaskus kontrollierten Gebiete des Landes weitergeleitet würden.

Spezialisierte Rettungsteams aus dem Ausland

In der Türkei kommt immer mehr Unterstützung aus dem Ausland an. So brach am Flughafen Köln/Bonn am frühen Morgen ein team des Technischen Hilfswerks (THW) nach Gaziantep auf. In der türkischen Stadt werde mit den dortigen Behörden der Einsatzort der 50 auf die Ortung und Rettung verschütteter Menschen spezialisierten Einsatzkräfte festgelegt.

Das THW rechnet angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen und der Nachbebengefahr mit einem schwierigen und möglicherweise auch längeren Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei, wie THW-Präsident Gerd Friedsam vor dem Abflug des Teams deutlich machte.

Andere deutsche Hilfsteams nahmen bereits ihren Einsatz auf. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation mit, die in der heftig getroffenen Stadt Kirikhan nahe der türkisch-syrischen Grenze hilft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weitere Unterstützung zu.

Türkischer Botschafter dankt Deutschland

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, bedankte sich bei der deutschen Gesellschaft und Regierung für ihre "enge und intensive Solidarität". "In solch schwierigen Zeiten ist es gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen können." Zudem bedeute es dem türkischen Volk sehr viel, dass gerade Griechenland "noch schneller als die meisten anderen Staaten seine Unterstützung anbot", betonte Sen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und seinem westlichen Nachbarn sind unter anderem wegen Grenzstreitigkeiten in der Ägäis angespannt.

Neben Spezialteams für Such- und Rettungsmaßnahmen benötigten die Menschen jetzt vor allem Notunterkünfte, Medikamente und Materialien wie Generatoren, Heizungen, Decken und Schlafsäcke, sagte Sen. Die Lieferung dieser Mittel habe oberste Priorität. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer deutschen Freunde und hoffen, dass sie anhält", so Sen.

Neue Beben befürchtet

Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein. Temperaturen um den Gefrierpunkt machten den Überlebenden im Katastrophengebiet zusätzlich zu schaffen, viele haben kein Dach mehr über dem Kopf. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam deutlich.

Experten gehen zudem davon aus, dass es in nächster Zeit noch ähnlich große Beben in nahen Regionen geben könnte. Ursache dafür seien Spannungsumlagerungen, sagte Marco Bohnhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Weitere Beben könnten insbesondere nordöstlich des bisherigen Gebiets folgen. Seine Kollegin Charlotte Krawczyk erklärte, in dem betroffenen Bereich habe es seit etwa 900 Jahren kein so großes Beben mehr gegeben.