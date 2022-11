Corona-Pandemie China meldet Rekord bei Neuinfektionen Stand: 24.11.2022 05:09 Uhr

31.444 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in China innerhalb eines Tages registriert worden. Das ist der höchste Wert in der Volksrepublik seit Beginn der Pandemie.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Die Corona-Lage in China spitzt sich weiter zu. Nach Angaben der Behörden gab es landesweit 31.444 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn vor fast drei Jahren.

RBB Logo Benjamin Eyssel ARD-Studio Peking

Verglichen mit anderen Ländern und der großen Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden Menschen ist die Zahl der Neuinfektionen vergleichsweise gering. Die Staats- und Parteiführung verfolgt aber seit dem Ausbruch in Wuhan vor mittlerweile knapp drei Jahren eine strikte Null-Covid-Politik.

Das heißt: Überall, wo das Virus auftritt, wird mit harten Maßnahmen dagegen vorgegangen. Dazu gehören Kontaktnachverfolgung, Zwangsisolation in zentralen Unterkünften, geschlossene Büros und Geschäfte, Ausgangsbeschränkungen in Millionenstädten, Reiseverbote.

Millionen Chinesen im Lockdown

Mit den in den vergangenen Wochen stark angestiegenen Fallzahlen befinden sich Millionen Chinesinnen und Chinesen erneut in einer Art Lockdown. Die Wirtschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt steckt massiv in der Krise.