Staaten ringen um Abschlusserklärung Klimakonferenz geht in die Verlängerung Stand: 12.12.2023 08:55 Uhr

Heute sollte die Klimakonferenz in Dubai enden. Doch dieses Ziel werden die Teilnehmer wohl verfehlen, noch immer ringen sie um die Abschlusserklärung. Insbesondere die Europäer pochen auf einen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Energien.

Die Klimakonferenz in Dubai (COP28) geht in die Verlängerung. COP-Präsident Sultan Ahmed Al-Jaber gelang es nicht, die Verhandlungen wie geplant bis Dienstagvormittag zu einem Abschluss zu bringen. Stattdessen warteten die Verhandler aus fast 200 Ländern auf einen neuen Entwurf des zentralen Beschlusstextes. Al-Jaber hatte in der ersten Konferenzwoche angekündigt, er wolle die Verhandlungen "spätestens am Dienstag um 11.00 Uhr" (Ortszeit, 08.00 Uhr MEZ) zum Abschluss bringen. Ein am Montag vorgelegte Beschlussentwurf stieß aber bei vielen Ländern, darunter Deutschland, sowie bei der EU auf Ablehnung.

Denn der Entwurf sieht keinen Ausstieg aus fossilen Energien explizit vor. "Wie können diesen Text nicht unterstützen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Dubai. Der Vorschlag sei unzulänglich und enttäuschend, da er nicht auf ein Auslaufen der Nutzung von Kohle, Öl und Gas eingehe. "Das sendet ein irreführendes Signal an die Wirtschaft." Dem Text fehlen nach Baerbocks Worten unter anderem konkrete Instrumente, um überhaupt noch auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen und die nötige Energiewende gerade in vielen Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas anzuschieben - was diese Staaten in Dubai stark eingefordert hätten.

Es werde schwer, bis Mittag zu einem Ergebnis zu kommen, sagte Baerbock. Das sei für die europäische Delegation aber kein Problem. "Wir haben Zeit, und wir sind darauf eingestellt, auch noch ein bisschen länger zu bleiben."

Kein Ausstieg aus fossilen Energien

In dem Entwurf von Al-Jaber für die Abschlusserklärung werden lediglich Optionen für die Reduzierung der Emissionen gelistet. So könnten die Partnerstaaten ihren Konsum und die Produktion von Kohle, Öl und Gas in einer gerechten und geordneten Weise reduzieren, heißt es darin. Klimaschützer, aber auch die USA und die Europäische Union fordern von der Klimakonferenz COP28, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verbindlich festgeschrieben wird. Dies lehnen vor allem erdölproduzierende Staaten ab.

Offenbar gab es Druck von Saudi-Arabien

Unterhändler und Beobachter auf der Konferenz hatten bereits am Samstag erklärt, dass mehrere Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) offenbar ein Veto einlegen wollten, einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in ein neues Klimaabkommen aufzunehmen. Nach Angaben aus Delegationskreisen in Dubai wurde die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber der COP28 vor allem von Saudi-Arabien unter Druck gesetzt, den verbindlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht in den Entwurf für die Erklärung aufzunehmen.

Am späten Montagabend trafen sich alle Delegationschefs, um die verfahrene Lage zu besprechen. EU-Chefverhandler Wopke Hoekstra und die deutsche Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan kamen zudem mit der High Ambition Coalition zusammen - einer Gruppe von Industriestaaten und besonders verwundbaren Ländern, die mit Ehrgeiz im Kampf gegen die Klimakrise vorangehen möchte.

Kerry: "Krieg ums Überleben"

Der US-Klimagesandte John Kerry bezeichnete die UN-Klimakonferenz COP28 als "letzte" Chance, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Das ist die letzte COP, bei der wir die Chance haben, die 1,5 Grad zu halten", sagte Kerry. "Viele von uns haben die Welt dazu aufgerufen, weitgehend aus fossilen Brennstoffen auszusteigen." Dazu sei eine entscheidende Reduzierung in diesem Jahrzehnt nötig. "Ich denke, die meisten von Ihnen weigern sich, Teil einer Farce zu sein." Nicht viele Menschen im öffentlichen Leben würden gebeten, Entscheidungen zu treffen, bei denen es um "Leben und Tod" gehe, sagte der frühere US-Präsidentschaftskandidat und spätere US-Außenminister weiter. "Das ist ein Krieg ums Überleben."

EU-Chefverhandler Hoekstra schrieb auf der Plattform X, das 2015 in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel für die maximale Erderhitzung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit müsse am Leben erhalten bleiben. "Das verlangt die Wissenschaft, und das verdienen unsere Kinder."

Sultan Al-Jaber: "Noch viele Lücken schließen"

Von Anfang an hatte es viel Kritik daran gegeben, dass Konferenzpräsident Al-Jaber gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc ist, und dass gut 1400 Lobbyisten für Kohle, Öl und Gas offiziell akkreditiert wurden. Al-Jaber sagte, die Zeit der Diskussionen gehe nun zu Ende. Er deutete am Montagabend aber ebenfalls an, dass er noch Nachbesserungen am Text erwartet.

"Wir müssen noch viele Lücken schließen", sagte er. "Wir müssen ein Ergebnis liefern, das die Wissenschaft respektiert und das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite hält." Er erwarte von den Delegierten in allen Punkten höchste Ambition - "auch in Bezug auf die Sprache zu fossilen Brennstoffen".