Im Iran inhaftierte Journalistin Wurde Cecilia Sala wegen eines Videos festgenommen? Stand: 29.12.2024 20:46 Uhr

Im Fall der im Iran inhaftierten italienischen Journalistin Sala ist ein Video aufgetaucht, das sie im Iran aufgezeichnet haben soll. Es könnte in Zusammenhang mit ihrer Festnahme stehen.

Von Tina Fuchs, ARD-Studio Istanbul

In dem Video ist die italienische Journalistin ohne Kopftuch zu sehen. Sie erklärt, dass sie im Iran sei und viele Frauen erlebe, die, wie sie, ihr Haar nicht mit einem Tuch bedeckten, auch nicht, wenn sie an Überwachungskameras oder der Sittenpolizei vorbei gingen. Wann das Video entstanden ist und ob es echt ist, kann derzeit nicht abschließend geprüft werden.

Cecila Sala wurde am 19. Dezember von der Polizei in Teheran verhaftet und in das berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Inzwischen soll die italienische Botschafterin, Paola Amadei, sie dort besucht und die Haftbedingungen geprüft haben.

Kritische Inhalte in Online-Video

Das jetzt aufgetauchte Video wird offenbar auch in Sozialen Medien im Iran geteilt, mit Übersetzung. Die Journalistin verweist darin auf israelische Angriffe auf Teheran und die Botschaft des israelischen Ministerpräsidenten an die iranische Bevölkerung.

Das Video endet mit ihrer Beschreibung des neuen amtierenden Präsidenten des Irans, Massud Peseschkian, der strenge Bekleidungsgesetze für Frauen hinausgezögert hätte. Solche Äußerungen sind riskant, da die iranischen Behörden Berichte ausländischer Medien über das Land minutiös überwachen.

Erst einen Tag vor der Verhaftung Salas wurde in Italien ein iranischer Staatsbürger festgenommen, wohl in Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag. Nun wird darüber spekuliert, ob der Iran auf einen Gefangenenaustausch setzt.