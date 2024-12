Festnahme vor mehr als einer Woche Italienische Journalistin im Iran inhaftiert Stand: 27.12.2024 23:53 Uhr

Seit mehr als einer Woche schon befindet sich eine italienische Reporterin in den Händen der iranischen Behörden. Noch ist unklar, was ihr zur Last gelegt wird. Das italienische Außenministerium bemüht sich um ihre Freilassung.

Im Iran ist nach Angaben der Regierung in Rom eine italienische Journalistin festgenommen worden. Cecilia Sala werde bereits seit dem 19. Dezember von der Polizei in Teheran festgehalten, erklärte das italienische Außenministerium.

Verteidigungsminister Guido Crosetto verurteilte die Festnahme als inakzeptabel. Italien setze sich auf "hochrangiger politischer und diplomatischer Ebene" für Salas Freilassung ein. Sala war im Iran, um eine Reihe Interviews zu führen und hatte ein journalistisches Arbeitsvisum.

Grund der Festnahme unklar

Salas Arbeitgeber, die Podcast-Plattform Chora Media berichtete, die 29-jährige Journalistin, die außerdem für die Zeitung Il Foglio arbeitet, sitze im berüchtigten Evin-Gefängnis im Norden von Teheran in Einzelhaft. Dort werden auch Dissidenten festgehalten.

Der Grund ihrer Festnahme sei bislang unklar. Iranische Behörden haben bislang keine Stellung zu dem Fall genommen. Chora Media erklärte, die Nachricht von Salas Verhaftung sei nicht sofort veröffentlicht worden, da ihre Familie und die italienischen Behörden gehofft hätten, durch Stillschweigen ihre rasche Freilassung zu erreichen.

Botschafterin besucht Sala im Gefängnis

Chora Media appellierte unter dem Hashtag #FreeCecilia: "Ihre freie Stimme ist zum Schweigen gebracht worden, und weder Italien noch Europa können diese willkürliche Verhaftung tolerieren. Cecilia Sala muss sofort freigelassen werden."

Die italienische Botschafterin besuchte Sala am Freitag im Gefängnis. Seit der Festnahme habe sie zwei Telefonate führen dürfen, hieß es: eines mit ihrer Mutter und eines mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Journalist ist. Nach dessen Angaben versicherte sie, es gehe ihr gut. Eigentlich wollte Sala noch vor Weihnachten nach Italien zurück, am Tag nach ihrer Verhaftung.

Zusammenhang mit Verhaftung von Iranern?

Offen ist, ob die Verhaftung im Zusammenhang mit den jüngsten Spannungen zwischen Italien und dem Iran stehen könnte. In der vergangenen Woche hatte die iranische Regierung einen hochrangigen italienischen Diplomaten und den Schweizer Botschafter, der die Interessen der USA vertritt, wegen der Verhaftung zweier iranischer Staatsangehöriger einbestellt. Einer der Männer wurde auf Ersuchen der USA in Italien verhaftet. Im Iran werden immer wieder Ausländer festgenommen, häufig unter Spionage- oder Terrorvorwürfen.