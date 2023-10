Angriff in Bangkok Tote nach Schüssen in Einkaufszentrum Stand: 03.10.2023 13:32 Uhr

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in Thailands Hauptstadt Bangkok sind drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Der Polizei gelang es, den mutmaßlichen Schützen festzunehmen.

Ein Schütze hat in einem Einkaufszentrum in der thailändischen Hauptstadt Bangkok drei Menschen erschossen. Vier weitere Personen seien verletzt worden, heißt es von den Behörden. Die thailändische Polizei teilte in Sozialen Netzwerken mit, sie habe den mutmaßlichen Täter am Tatort festgenommen. Dabei handele es sich um einen 14-Jährigen. Die Sicherheitsbehörden veröffentlichten ein Foto, das einen am Boden liegenden Mann zeigt, dem Handschellen angelegt werden.

Vorfall in der abendlichen Rush Hour

Das auch unter ausländischen Touristen beliebte Einkaufszentrum, in dem sich unter anderem Luxusgeschäfte befinden, ist eine der bekanntesten Malls in Bangkok und liegt am Bahnhof Siam, einem wichtigen Knotenpunkt in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten, dass Hunderte Menschen versuchten, das Einkaufszentrum fluchtartig zu verlassen. Die Polizei habe den nahegelegenen Bahnhof geschlossen, um zu verhindern, dass Pendler die Station in Richtung Mall verlassen.

Premier "hoch besorgt"

Thailands Premierminister Srettha Thavisin äußerte sich bestürzt über den Zwischenfall. Er sei darüber informiert und habe die Polizei mit Ermittlungen beauftragt. Thavisin zeigte sich "hoch besorgt" über die öffentliche Sicherheitslage.

Angriffe mit Schusswaffen kommen in Thailand häufiger vor. In den vergangenen drei Jahren kamen bei zwei schweren Attacken insgesamt 51 Menschen ums Leben.