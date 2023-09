Wegen fehlender Mittel UN kürzen Hilfen für Afghanistan Stand: 05.09.2023 13:01 Uhr

Wegen fehlender Finanzmittel kann das UN-Welternährungsprogramm in Afghanistan mittlerweile zehn Millionen Menschen nicht mehr versorgen. Die Lebensmittelhilfe für weitere zwei Millionen Menschen müsse noch in diesem Monat eingestellt werden, hieß es.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) warnt vor einer dramatischen Verschärfung der humanitären Lage in Afghanistan. Aufgrund fehlender Mittel könne die UN-Organisation mittlerweile zehn Millionen Menschen mit ihrem Hilfsprogramm nicht mehr erreichen, hieß es in einer Mitteilung. "Mit den wenigen Mitteln, die uns noch zur Verfügung stehen, sind wir nicht in der Lage, all den Menschen zu helfen, die am Rande völliger Armut stehen", sagte WFP-Landesdirektorin Hsiao-Wei Lee.

Bereits im April habe sich die Organisation gezwungen gesehen, bis zu acht Millionen Menschen von ihrer Ernährungshilfe auszuschließen. Nun kämen durch Kürzungen der Fördermittel weitere zwei Millionen Menschen hinzu. Wegen der massiven Finanzierungsengpässe könnten in den kommenden Monaten lediglich drei Millionen Afghaninnen und Afghanen unterstützt werden.

Frauen und Kinder leiden am stärksten

Damit sei auch ein starker Anstieg von mangelernährten Kindern zu befürchten. "Es bleibt nur noch ein kleines Zeitfenster, um eine Katastrophe in Afghanistan abzuwenden, aber uns läuft die Zeit davon", sagte Lee. Vor allem Frauen und Kinder würden unter den Auswirkungen von 40 Jahren Konflikt, der Taliban-Herrschaft, einer lahmgelegten Wirtschaft und einer sich verschlimmernden Klimakrise leiden.

Nach UN-Angaben haben in dem Land fast 23 Millionen Menschen nicht genug zu essen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. In Afghanistan leben geschätzt 37 Millionen Menschen. Das WFP sei gezwungen, zwischen den Hungernden und den Verhungernden zu wählen, sagte Lee.

Das Welternährungsprogramm benötigt nach eigenen Angaben für die kommenden sechs Monate eine Milliarde US-Dollar (etwa 927 Millionen Euro) für Afghanistan. Mit dem anstehenden Winter droht eine Verschärfung der Not. Auch in anderen Länder musste das WFP wegen ausbleibender Gelder Hilfsprogramme reduzieren.