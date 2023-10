Abschiebungen angedroht Zehntausende Afghanen verlassen Pakistan Stand: 31.10.2023 17:51 Uhr

Die pakistanische Regierung plant, illegale Migranten im großen Stil abzuschieben. Besonders betroffen wären die rund zwei Millionen Afghanen im Land. Zehntausende sind bereits aufgebrochen - denn eine Frist läuft ab.

Vor dem Beginn von angekündigten Zwangsabschiebungen irregulärer Migranten in Pakistan ist eine große Zahl von Afghanen in Richtung ihres Heimatlandes aufgebrochen. Menschen drängten sich in Lastwagen und Busse, um zur Grenze zu gelangen und einer Frist zuvorzukommen.

Pakistan hat Migranten und Geflüchteten ohne Aufenthaltspapiere bis zum 1. November Zeit gegeben, freiwillig auszureisen. Ansonsten müssten sie mit einer Zwangsabschiebung und einer Unterbringung in neu errichteten Zentren rechnen. Die Deadline ist nach pakistanischen Angaben Teil eines breiten Vorgehens gegen Ausländer ohne Registrierung oder Dokumente. Die Maßnahme betrifft aber vor allem Afghanen, die die Mehrheit der Migranten in Pakistan stellen.

In einer Videobotschaft erklärte der pakistanische Innenminister Sarfraz Bugti, dass die Regierung erst ab Donnerstag mit den gestaffelten Abschiebungen beginnen werde. Nur Menschen, die sich "komplett illegal" im Land aufhielten, müssten Pakistan verlassen, sagte er.

Zehntausende warten an Grenze

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, drängten sich wenige Stunden vor dem Ablauf der Ausreisefrist Zehntausende Menschen in kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen zum Nachbarland. In Torkham im Nordwesten Pakistans warteten einem Regierungsvertreter zufolge 18.000 Flüchtlinge in Autos und auf den Ladeflächen von Lastwagen. Vom Grenzübergang in Chaman in der Provinz Balutschistan wurden 5.000 Wartende gemeldet. Seit der Ankündigung der Ausreisefrist haben bereits mehr als 100.000 Afghanen das Land verlasssen.

Nach der Überquerung der Grenze müssen sich die Menschen bei den afghanischen Behörden registrieren - was zu einem weiteren Engpass führt. "Unser Transitzentrum ist für die Abfertigung von bis zu 750 Personen pro Tag ausgelegt und jetzt haben wir es mit 7.000 zu tun", sagte der regionale Koordinator der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Ziad Salih, am Grenzübergang Torkham. Der Leiter der dortigen Registrierung, Samiullah Samoon, sprach von einer "Notsituation" und verwies auf einen Mangel an Wasser und provisorischen Unterkünften.

Kritik an Pakistans Regierung

Die Abschiebekampagne hat Pakistan Kritik von UN-Organisationen, Menschenrechtsgruppen und der Taliban-Regierung in Afghanistan eingebracht. Nach UN-Angaben leben mehr als zwei Millionen Afghanen undokumentiert in Pakistan. Mindestens 600.000 von ihnen flüchteten nach der Machtübernahme der Taliban aus ihrer Heimat.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch beschuldigte Pakistan, auf Drohungen, Missbrauch und Festnahmen zu setzen, um afghanische Asylsuchende ohne legalen Status zur Rückkehr zu bewegen. Human Rights Watch appellierte an die Behörden, die Frist fallen zu lassen und mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zusammenzuarbeiten, um Menschen ohne Dokumente zu registrieren.

Als Grund für die Abschiebepläne nannte die pakistanische Regierung eine Verschlechterung der Sicherheitslage in der Grenzregion angesichts der Zunahme von Selbstmordanschlägen, für die sie militante Kämpfer aus Afghanistan verantwortlich macht.