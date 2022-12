USA "Elliott" sorgt für Schneechaos an Weihnachten Stand: 24.12.2022 19:19 Uhr

Ein heftiger arktischer Sturm mit Tiefsttemperaturen und viel Schnee hält die USA in Atem. Mindestens 17 Menschen kamen bislang ums Leben, Hunderttausende sind ohne Strom. Ersthelfer steckten teilweise selbst im Schnee fest.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Mit Schnee kennen sie sich aus in Buffalo, New York: Damit könne man hier umgehen, sagt Mark Poloncarz. Aber das hier sei etwas ganz anderes, erzählt der Beamte des Landkreises Erie bei CNN - mit dem Blizzard und Bedingungen, wo man nicht nichts mehr sieht.

WDR Logo Katrin Brand ARD-Studio Washington

Am Nordostende des Eriesees im Bundesstaat New York tobt ein eisiger Schneesturm. Zwar gilt dort ein Fahrverbot, Hunderte Menschen hätten aber trotzdem über Nacht in Autos festgesteckt. Das Problem: Zwei Drittel der Ersthelfer, die ausgesandt wurden, um Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu helfen, seien selbst stecken geblieben. Deshalb der Rat: Nicht grundlos um Hilfe rufen - und vor allem zu Hause bleiben.

Notstand in mehreren Staaten ausgerufen

Seit Tagen zieht eine Kaltfront über die USA hinweg. Sie bringt Schnee, Regen, Blitzeis, schwere Stürme, Sturmfluten und vor allem Kälte. Mehr als 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmen sind ohne Strom ins Weihnachtswochenende gestartet. Laut der Webseite "Power Outage" ist der gesamte Osten betroffen, vor allem aber die Bundesstaaten Maine, Tennessee und North Carolina.

In Tennessee und vielen anderen Staaten wurden der Notstand ausgerufen und die Nationalgarde mobilisiert, um zum Beispiel steckengebliebenen Autofahrern zu helfen. Er könne sich nicht daran erinnern, dass es jemals so lange so kalt gewesen ist, sagt Jim Strickland, Bürgermeister von Memphis in Tennessee: unter Null Grad Fahrenheit, also minus 17 Grad Celsius und kälter. Im Moment seien es dort minus zehn.

Was ist ein "Bombenzyklon"? Bei einem "Bombenzyklon", wie er derzeit in Teilen der USA droht, sprechen Meteorologen von dem Begriff Bombogenese oder von einer rapiden Zyklogenese.



Bei diesem Phänomen treffen arktisch kalte Luft aus dem Norden auf mildere Luft aus dem Süden aufeinander. Durch extreme Temperaturunterschiede kommt es zu einer starken und schnellen Tiefdruckentwicklung.



Per Definition muss für eine rapide Zyklogenese der Luftdruck in den mittleren Breiten innerhalb von 24 Stunden um 24 Hektopascal (hPa) fallen. Zum Vergleich: Bei einem Sturmtief sinkt ungefähr der Luftdruck um zehn Hektopascal in etwa 24 Stunden.



Bei einem "Bombenzyklon" können Temperaturen sogar auf gefühlt bis zu minus 60 Grad Celsius sinken. Der NASA zufolge entspricht das fast der Temperatur auf dem Mars.

Hohe Temperaturen in der kommenden Woche erwartet

US-Medien berichten, dass bisher 17 Menschen ums Leben gekommen sind, die meisten bei wetterbedingten Verkehrsunfällen. Schon am Freitag waren rund 6.000 Flüge gestrichen worden, weitere 10.000 waren verspätet. Heute Morgen Ortszeit meldete die Webseite "Flight Aware" bereits fast 2000 gestrichene und mehr als 3000 verspätete Flüge.

An den Großen Seen wird weiter Schneefall erwartet. Vom Mittleren Westen bis zum Nordosten muss weiter mit schweren Stürmen und eisiger Kälte gerechnet werden, heißt es vom Nationalen Wetterdienst. Auf der Rückseite der Kaltfront steigen die Temperaturen bereits wieder an. Nächste Woche um diese Zeit, also am Silvestertag, könnte es in vielen Gegenden sogar überdurchschnittlich hohe Temperaturen geben.