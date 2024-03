Wahlen in mehreren Bundesstaaten Biden und Trump gewinnen weitere Vorwahlen Stand: 20.03.2024 07:36 Uhr

Die Ergebnisse kommen nicht überraschend, da sich beide parteiintern bereits durchgesetzt haben: Biden und Trump weitere Vorwahlen gewonnen. Beide fokussieren sich in ihren Kampagnen auf die "Swing States".

Der designierte republikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden von den Demokraten haben weitere Vorwahlen ihrer Parteien gewonnen. Trump sicherte sich die Delegiertenstimmen in den US-Bundesstaaten Arizona, Florida, Illinois, Kansas und Ohio. Biden gewann ebenfalls in Arizona, Illinois, Kansas und Ohio. In Florida fand keine Vorwahl der Demokraten statt.

Die Ergebnisse kommen nicht überraschend, da beide Kandidaten keine parteiinternen Rivalen mehr haben. Bei den laufenden Vorwahlen ihrer Parteien haben sie sich die nötigen Delegiertenstimmen für ihre Nominierung bereits gesichert, sodass es am 5. November zu einer Neuauflage ihres Duells von 2020 kommen wird.

Schlüsselstaaten Nevada und Arizona

Derzeit fokussiert sich Biden auf sechs oder sieben "Swing States", also den bei der Präsidentschaftswahl Ausschlag gebenden Schlüsselstaaten wie Nevada und Arizona. Nicht wenige rechnen damit, dass am Ende mehrere Hunderttausend Stimmen aus diesen Staaten wahlentscheidend sein werden.

Beim ersten Duell mit Donald Trump 2020 siegte Biden in Nevada und Arizona jeweils knapp. Auch bei der Wahl am 5. November wird er in diesen beiden Schüsselstaaten wohl gewinnen müssen, um die Wahl insgesamt für sich entscheiden zu können. Einer der wichtigsten Wählergruppen sind in diesem Zusammenhang Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln. "Latinos waren entscheidend für meinen Sieg im Jahr 2020, und sie werden wieder entscheidend sein", sagte Biden dem spanischsprachigen Sender Univision. "Ich arbeite hart daran, ihre Stimme zu gewinnen."

Trump wird beliebter

Traditionell neigen die US-Bürger lateinamerikanischer Herkunft dazu, bei der Präsidentenwahl dem demokratischen Kandidaten ihre Stimme zu geben. Obwohl Trump Stimmung gegen Migranten macht und erklärt, von Mexiko aus würden "Vergewaltiger" und Drogendealer über die Grenze in die USA strömen, zeigen jüngste Umfragen jedoch, dass Trump in dieser Wählerschaft Boden gut macht und der Rückhalt für Biden schwächer wird.