Krieg in Nahost Trump für Angriff auf Irans Atomanlagen Stand: 05.10.2024 12:59 Uhr

Im US-Wahlkampf hat sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump für eine israelische Attacke auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Präsident Biden hatte zuvor gesagt, er unterstütze einen solchen Angriff nicht.

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich anders als US-Präsident Joe Biden für einen israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen ausgesprochen. Bidens Antwort auf eine Frage zu Israels möglicher Reaktion auf den iranischen Raketenangriff hätte "lauten müssen: zuerst das Nukleare treffen, und sich später um den Rest kümmern", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat North Carolina.

Auf die Frage, ob er einen israelischen Angriff auf die Atomanlagen im Iran unterstützen würde, hatte Biden gesagt: "Die Antwort ist Nein. Wir werden mit den Israelis besprechen, was sie tun werden." Alle G7-Staaten seien der Meinung, dass Israel das Recht habe, auf den iranischen Raketenangriff zu antworten. "Aber die Antwort sollte verhältnismäßig sein."

Netanyahu kündigte Vergeltung an

Am Dienstagabend hatte der Iran Israel zum zweiten Mal binnen sechs Monaten direkt angegriffen. Teheran reagierte damit nach eigenen Angaben auf die israelische Militäroffensive im Südlibanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die Tötung von deren Anführer Hassan Nasrallah.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte danach Vergeltung an; Teheran habe "einen großen Fehler gemacht" und werde "dafür bezahlen". Seither laufen international Bemühungen, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Trump macht Regierung für Eskalation in Nahost verantwortlich

Trump war zur jüngsten Eskalation im Nahen Osten bislang auffallend still geblieben. Erst Anfang der Woche veröffentlichte er eine scharfe Erklärung, in der er Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris für die Eskalation im Nahen Osten verantwortlich machte.

Nun erwiderte Trump auf die Frage eines Teilnehmers seiner Wahlkampfkundgebung in Fayetteville mit Blick auf Biden und die mögliche Reaktion Israels: "Sie fragten ihn: 'Was denken Sie über den Iran, würden Sie den Iran angreifen?' Und er sagt: 'Solange sie nicht die nuklearen Sachen angreifen.'" Das sei falsch von Biden gewesen, sagte Trump. "Ist es nicht das, was man treffen sollte? Ich meine, es ist das größte Risiko, das wir haben, Atomwaffen." In Bezug auf Israel fügte Trump hinzu: "Wenn sie es tun wollen, werden sie es tun."

Biden auch gegen Angriff auf Irans Ölfelder

US-Präsident Biden erteilte unterdessen auch möglichen israelischen Angriffen auf die iranischen Ölanlagen eine Absage. Bei einem überraschenden Auftritt im Besprechungsraum des Weißen Hauses sagte Biden, Netanyahu solle sich bei der Entscheidung über die nächsten Schritte an die Unterstützung der USA für Israel erinnern.

"Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich über andere Alternativen nachdenken, als Ölfelder anzugreifen", sagte Biden. Er fügte hinzu, dass die Israelis "noch nicht entschieden haben, was sie als Vergeltung für einen massiven Raketenangriff des Iran auf Israel am Dienstag tun werden".