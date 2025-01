Angebot an US-Bundesangestellte Wer sofort kündigt, bekommt bis September Gehalt Stand: 29.01.2025 08:14 Uhr

Trump hatte versprochen, den Regierungsapparat zu verkleinern. Jetzt haben zwei Millionen Beschäftigte ein Angebot per E-Mail erhalten: großzügige Abfindung, wenn sie sofort kündigen. Das erinnert an eine Musk-E-Mail.

Es ist ein ungewöhnlicher Versuch, den Regierungsapparat zu verkleinern und so ein zentrales Wahlkampfversprechen einzulösen: Die Trump-Regierung hat ungefähr zwei Millionen Beschäftigen in Ministerien und Bundesbehörden per Massen-E-Mail großzügige Abfindungen angeboten - wenn sie freiwillig kündigen.

Wer auf die entsprechende E-Mail mit dem Wort "resign" ("kündigen") antworte, bekomme noch bis September volles Gehalt.

Regierung verspricht "großzügige Abfindung"

"Wenn sie nicht ins Büro kommen und dazu beitragen wollen, Amerika wieder groß zu machen, dann steht es ihnen frei, sich eine andere Arbeit zu suchen", so Trumps Sprecherin Caroline Leavitt. "Und die Trump-Regierung wird ihnen eine großzügige Abfindung von acht Monaten geben."

Die Offerte gilt ab sofort bis zum 6. Februar. Ausgenommen sind die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der Post und aller Behörden, die mit Abschiebungen oder der nationalen Sicherheit betraut sind.

Wer das Angebot nicht annehme, heißt es weiter, könne nicht sicher sein, dass die Stelle erhalten bleibe. Aber er werde im Ernstfall "mit Würde behandelt".

Schreiben erinnern an die E-Mails von Musk

Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Regierungsapparat zu entschlacken und effizienter zu gestalten. Konkrete Vorschläge zur Umsetzung soll sein Berater Elon Musk machen.

Ob die E-Mail auf die Initiative des Techmilliardärs zurückgeht, war zunächst nicht klar. Laut US-Medien erinnert das Schreiben aber stark an die E-Mails, die Musk kurz nach der Übernahme von Twitter - heute X - an die Beschäftigten der Social-Media-Plattform schickte.

Anders als jetzt mussten die Twitter-Angestellten damals aktiv bestätigen, dass sie für den neuen Chef arbeiten wollen. Die Behördenmitarbeiter müssen jetzt nur antworten, wenn sie bereit sind zu gehen.