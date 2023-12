Nach Anhörung zu Antisemitismus UPenn-Präsidentin Magill tritt zurück Stand: 10.12.2023 00:59 Uhr

Nach massivem öffentlichen Druck gibt die Präsidentin der Universität Pennsylvania, Magill, ihr Amt ab. Ihr Auftritt in einer Anhörung des US-Kongresses zu Antisemitismus an Elite-Universitäten hatte Empörung ausgelöst.

Nach heftiger Kritik an ihrem Auftritt in einer Anhörung des US-Kongresses zu Antisemitismus an Elite-Universitäten zieht die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, persönliche Konsequenzen. Wie die Universität mitteilte, tritt die 57 Jahre alte Juristin als Präsidentin zurück.

Eine Begründung wurde zunächst nicht genannt. Magill lege das Amt freiwillig nieder, bleibe aber festes Mitglied der juristischen Fakultät, hieß es.

Empörung über Antwort auf Völkermord-Frage

Magill war am Dienstag gemeinsam mit den Präsidentinnen von Harvard und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zu einer Anhörung im US-Kongress vorgeladen worden, die auch im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg und der Debatte darüber stand.

In dem von den Republikanern geführten Bildungsausschuss waren Magill und die anderen Präsidentinnen unter anderem gefragt worden, ob der "Aufruf zum Völkermord an den Juden" an ihren Universitäten gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße. Dass keine der Frauen die Frage mit einem klaren "Ja" beantwortete, sorgte für große Empörung.