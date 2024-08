Kampfjets, Raketen und Munition USA genehmigen Rüstungs-Milliardendeal für Israel Stand: 14.08.2024 04:08 Uhr

Die USA haben mögliche Waffenverkäufe an Israel im Gesamtwert von rund 20 Milliarden Dollar genehmigt. Das hat das US-Außenministerium bekannt gegeben. Neben Raketen und Munition wollen die Vereinigten Staaten auch Kampfjets liefern.

Die USA haben zusätzliche Rüstungsexporte im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar nach Israel genehmigt - umgerechnet rund 18 Milliarden Euro. Der größte Posten sind dabei 50 Kampfjets vom Typ F-15. Zu den Rüstungsexporten gehören aber unter anderem auch Raketen von mittlerer Reichweite, taktische Fahrzeuge und Panzermunition.

In der Mitteilung des Außenministeriums heißt es, die USA seien der Sicherheit Israels verpflichtet. Es sei auch für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung, Israel dabei zu unterstützen, eine starke Selbstverteidigungsfähigkeit aufrecht zuerhalten und weiter zu entwickeln. Die Auslieferung der Ausrüstung wird erst in einigen Jahren beginnen, die der F-15-Kampfjets voraussichtlich erst 2029.

USA enger Verbündeter Israels

Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter. Beide Staaten gehen davon aus, dass der Iran noch in dieser Woche Israel angreifen wird. Die Führung in Teheran und ihre Verbündeten werfen Israel vor, für die Tötung des Chefs der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Ismail Hanija, in Teheran Ende Juli verantwortlich zu sein.

Menschenrechtsaktivisten und einzelne Mitglieder des linken Flügels der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden hatten die Regierung angesichts der nach palästinensischen Angaben zehntausenden Todesopfern im Krieg zwischen Israel und der Hamas aufgefordert, Waffenexporte an Israel zu begrenzen oder vollständig zu unterbrechen.

Mit Informationen von Nina Barth