Biden zu den Midterms "Rote Welle ist nicht geschehen" Stand: 10.11.2022 00:18 Uhr

Nach dem überraschend starken Abschneiden der Demokraten bei den US-Kongresswahlen gab es Grund zur Freude im Weißen Haus. Gleichzeitig bedeutet der zu erwartende Teilerfolg der Republikaner aber auch eine Hypothek für Präsident Biden. Der bot Zusammenarbeit an.

US-Präsident Joe Biden hat seiner Partei ein gutes Wahlergebnis bescheinigt. "Die Demokraten hatten eine starke Nacht", sagte Biden bei seiner ersten Rede nach den Midterms im Weißen Haus. Medien und Meinungsmacher hätten eine "riesige rote Welle" vorhergesagt, wie ein vermeintlicher Erdrutschsieg von Republikanern angesichts der Parteifarbe der Konservativen genannt worden wäre. "Und das ist nicht geschehen", stellte der US-Präsident klar.

Er bezeichnete die Kongress-Zwischenwahlen vom Dienstag als einen "guten Tag für die Demokratie" und "guten Tag für Amerika".

Biden: Verstehe den Frust

Biden räumte aber auch ein, dass einige Wähler mit der Richtung nicht einverstanden seien, in die sich das Land bewege. "Die Wähler haben auch klar gemacht, dass sie immer noch frustriert sind. Das verstehe ich", sagte er. Er sehe aber keinen Anlass, fundamental etwas an seiner Regierungsführung zu ändern.

Er bekräftigte zugleich seinen Willen zur Zusammenarbeit mit den oppositionellen Republikanern, die künftig im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen dürften. Er sei bereit zu Kompromissen bei vielen Fragen, sagte der 79-jährige Demokrat. "Die Zukunft Amerikas ist zu vielversprechend, um in endloser politischer Kriegsführung gefangen zu sein."

Allerdings werde er mit seinem Veto jedes Gesetz der Republikaner blockieren, das ein landesweites Verbot von Abtreibungen oder eine Aushöhlung der Gesundheitsvorsorge zum Ziel haben sollte, warnte er. Auch hoffe er, dass man nach der Wahl gemeinsam weiter die Ukraine unterstützen werde, sagte Biden.

Knappes Rennen um Senatsmehrheit

Die Demokraten von US-Präsident Biden hatten bei den Kongress-Zwischenwahlen besser abgeschnitten als erwartet und verhinderten einen Triumphzug der oppositionellen Republikaner. Doch eine klare Entscheidung über die künftigen Machtverhältnisse in den zwei Kammern lässt weiter auf sich warten. Bislang haben die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eine knappe Mehrheit.

Im Repräsentantenhaus zeichnet sich zunehmend eine knappe Mehrheit für die Republikaner ab, die allerdings deutlich unter ihren Erwartungen blieben. Ein Sieger wurde bisher nicht ausgerufen. Im hart umkämpften Senat könnte es erst in einigen Wochen Klarheit geben, welche Partei die Kongresskammer kontrolliert. Denn in Georgia wird nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Kandidaten der Demokraten und jenem der Republikaner eine Stichwahl am 6. Dezember nötig.

Neben Georgia fehlten bei einem Stand von 49 zu 48 für die Republikaner nur noch die Ergebnisse aus Nevada und Arizona, wo noch Briefwahlstimmen auszuzählen waren. Derzeit haben beide Lager im Senat 50 Sitze, bei einem Gleichstand kann Vizepräsidentin Kamala Harris zugunsten der Demokraten die entscheidende Stimme abgeben.

Hypothek für verbleibende Amtszeit Bidens

Auch ohne zunächst klares Endergebnis bedeuten die Wahlen einen herben Dämpfer für Bidens Amtsvorgänger Donald Trump. Die Republikaner hatten angesichts der hohen Inflation und schlechter Umfragewerte für Biden auf einen als "rote Welle" bezeichneten Erdrutschsieg gesetzt. Dieser hätte Trump Auftrieb vor seiner bald erwarteten Ankündigung einer erneuten Präsidentschaftskandidatur gegeben.

Führende Republikaner räumten schon am Wahlabend ein, dass eine solche "rote Welle" bei den Kongresswahlen ausblieb. Unter anderem verlor im Bundesstaat Pennsylvania der von Trump unterstützte Senatskandidat Mehmet Oz gegen den Demokraten John Fetterman ein äußerst wichtiges Rennen.

Der sich abzeichnende Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus ist allerdings eine schwere Hypothek für die zweite Amtshälfte von Präsidenten Biden. Die Republikaner könnten Gesetzesinitiativen des Demokraten damit weitgehend blockieren.

Trump soll getobt haben

Ex-Präsident Trump sprach offiziell von einem "Super"-Wahlabend für seine Republikaner. Die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten, die er unterstützt habe, hätten bei den sogenannten Midterms gesiegt, schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social. "Wer hat jemals besser abgeschnitten?", fragte er.

Tatsächlich haben in knappen Rennen prominente Schützlinge von Trump verloren oder lagen hinten. Erfolgreich waren von ihm unterstützte Kandidaten vor allem dort, wo die Zustimmung für die Republikaner ohnehin hoch ist. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN soll der Rechtspopulist wütend auf den Ausgang der Midterms reagiert und Mitarbeiter "angeschrien" haben.

Trump musste zudem mit ansehen, wie sein innerparteilicher Rivale Ron DeSantis bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Florida einen Triumph einfuhr: Der rechte Hardliner wurde mit rund 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt und konnte so seinen Status als aufstrebender Star der Republikaner festigen. DeSantis könnte Trump die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024 streitig machen.

Biden will sich Anfang kommenden Jahres zu Wiederwahl äußern

Angesprochen auf seine erneute Kandidatur bei der Wahl im Jahr 2024 sagte Trumps Nachfolger im Weißen Haus, Biden, er wolle Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. "Meine Absicht ist es, erneut anzutreten", sagte Biden im Weißen Haus. Das sei aber "letztlich eine Familien-Entscheidung".

Er habe "keine Eile", eine Entscheidung zu treffen, sagte der 79-Jährige weiter. Er gehe davon aus, dass er sich nach Gesprächen mit seiner Ehefrau Jill Anfang kommenden Jahres festlegen werde.