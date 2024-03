Wassershow in Las Vegas muss pausieren Kleiner Vogel stoppt große Fontänen Stand: 06.03.2024 21:53 Uhr

"Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas", heißt ein bekanntes Sprichwort. Und das nahm wohl auch ein Vogel wörtlich, der im See vor dem Bellagio-Hotel landete - und blieb. Jetzt muss die berühmte Wassershow ausfallen.

In den USA hat sich ein Vogel eine ungewöhnliche Bleibe gesucht. Der Gelbschnabeltaucher nistet vor dem Bellagio-Hotel in Las Vegas. Die Stadt liegt mitten in der Wüste, doch vor dem Hotel gibt es reichlich Wasser: Einen großen See, auf dem es eigentlich regelmäßig eine Wassershow gibt. Um das Tier zu schützen, pausiert die nun aber.

In diesem See vor dem Bellagio-Hotel sind eigentlich regelmäßig große Fontänen zu sehen...

Wildtierschützer: Fontänen stören ihn wohl nicht

Die Springbrunnen seien inaktiv, teilte das Luxushotel in den sozialen Medien mit. Der Vogel fühle sich im Bellagio-See wohl.

Die berühmten Springbrunnen-Shows des Kasinos wurden gestoppt, um das weitere Vorgehen festzulegen, wie der Eigentümer, die MGM-Resorts-International-Gruppe, der Zeitung "Las Vegas Review-Journal" mitteilte. Wildtierschützer sollen zu dem Ergebnis gekommen sein, dass der Vogel durch die Springbrunnen-Darbietung nicht gestört werde. Ob die Fontänen nun trotz des Vogels wieder angestellt werden, ist noch unklar.

... doch weil sich dieser Vogel in dem See wohlfühlt, müssen die Touristen derzeit auf die Show verzichten.

Die Hoffnung: Er merkt, dass es nichts zu fressen gibt

Der Gelbschnabeltaucher gilt laut Nationalem Park-Dienst der USA als "einer der zehn seltensten Vögel, die regelmäßig auf dem US-Festland brüten". Besorgte Vogelexperten baten die Behörde für Wildtiere des US-Staats Nevada, einzugreifen, wie Sprecher Doug Nielsen sagte. Ihm zufolge suchte der Vogel am Bellagio wahrscheinlich Schutz vor einem Sturm.

Sollte sich der Vogel-Tourist dort zu lange aufhalten, sei möglicherweise eine Rettungsmission nötig. Die Hoffnung der Tierschützer: Dass der Vogel selbst begreift, dass er in dem künstlichen See kaum etwas zu fressen findet, und weiterzieht.