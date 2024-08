Nach Sturm auf US-Kapitol Mehr als vier Jahre Haft für ersten Eindringling Stand: 28.08.2024 07:41 Uhr

Michael Sparks war der Erste, der im Januar 2021 in das US-Kapitol eindrang. Jetzt ist der Mann aus Kentucky zu fast viereinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden. Sparks habe "wie ein grünes Ampelsignal gewirkt".

Ein 46-Jähriger ist im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols zu fast viereinhalb Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt worden. Er war laut Ermittlern der Erste, der im Januar 2021 in das Kongressgebäude eingedrungen war.

Ein Richter in Washington verhängte eine Haftstrafe von 53 Monaten sowie eine Geldbuße in Höhe von 2.000 Dollar (rund 1.800 Euro) gegen den Angeklagten Michael Sparks aus dem Bundesstaat Kentucky. Der Schuldspruch gegen Sparks wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruchs war bereits im März erfolgt.

Sparks habe auf die nach ihm folgenden Demonstranten "wie ein grünes Ampelsignal gewirkt", sagte ein Polizist in dem Prozess in Washington. Wegen ihrer Beteiligung an der Kapitol-Erstürmung wurden insgesamt fast 1.500 Menschen angeklagt.

Fünf Tote bei Kapitol-Erstürmung

Am 6. Januar 2021 hatten fanatische Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump nach einer aufpeitschenden Rede Trumps das Kapitol in Washington gestürmt, während in dem Gebäude der Kongress tagte. Fünf Menschen kamen im Zuge der Kapitol-Erstürmung ums Leben, 140 Polizisten wurden verletzt.

Die Angreifer wollten damit verhindern, dass dort der Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl formell beglaubigt wird. Trump hatte zuvor über Wochen die Falschbehauptung verbreitet, er sei durch massiven Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden. Trump selbst ist wegen seiner Rolle bei den Ereignissen vom 6. Januar 2021 in vier Punkten angeklagt.