Corona in den USA Fox News berichtet - und schon steigt die Impfquote

In den USA stiegen die Infektionszahlen rasant an, viele Bundestaaten verfehlen die angepeilte Impfquote von 70 Prozent. Besonders der Sender Fox News machte gegen die Kampagne der Regierung Front. Nun legte er eine Kehrtwende hin.

Von Stefanie Germann, ARD-Studio Washington

Impfstoff gibt es hier im Überfluss. So viel, dass die USA allein vergangene Woche 22 Millionen Dosen an bedürftige Länder geschickt hatten. Gefühlt an jeder Straßenecke kann man sich hier impfen lassen - im Museum, beim Frisör, im Drogeriemarkt. Sogar die Tiere in den großen Zoos haben mittlerweile ihre Dosis intus.

Wer einen Extra-Motivationsschub braucht, der geht dorthin, wo es noch ein Geschenk obendrauf gibt. Je nach Bundesstaat zum Beispiel Donuts, einen Joint, ein College-Stipendium, einen Geländewagen oder ein Glückslos. So wie in Kalifornien. Dort zieht der Gouverneur die Lottokugeln persönlich, und verteilt an jede Losnummer 50.000 Euro Impfprämie.

Wettlauf gegen die Delta-Mutante

Doch spätestens seit Anfang Juli ist klar: Die Impfkampagne stockt gefährlich, und der Wettlauf gegen die Delta-Mutante hat begonnen. Ihr Anteil liege in den USA mittlerweile bei 83 Prozent, gab die Chefin der Seuchenbehörde Rochelle Walensky bekannt. Binnen einer Woche sei die Quote der Neuerkrankten um 53 Prozent in die Höhe geschnellt. "Die Delta-Variante ist viel ansteckender als frühere Virusvarianten", sagt sie besorgt. "Es ist die ansteckendste Atemwegserkrankung, die ich in 20 Berufsjahren gesehen habe."

Fast alle Toten und fast alle Schwerkranken hätten keinen Impfschutz gehabt. Covid-19 ist längst eine Pandemie der Ungeimpften. Die Situation sei dramatisch. Noch nicht einmal die Hälfte der Staaten haben die von Präsident Joe Biden angepeilte Quote von 70 Prozent erreicht.

"Terror" und "Apartheid"

Die Spritze ist längst zu einem parteipolitischen Propagandainstrument geworden. Nirgendwo zeigt sich das so deutlich wie beim republikanischen Sender Fox News. Die Vokabeln, mit denen Ängste vorm Impfen geschürt werden, sind darauf angelegt, tiefsitzende amerikanische Traumata auszulösen. Da ist die Rede von "Terror", "Taliban" oder "Apartheid".

"Biden will euch mit dem Impfen der Freiheit berauben", wird behauptet. Dazu zeigen Bildmontagen einen kleinwüchsigen Präsidenten, der mit irrem Blick eine überdimensionierte Spritze in ein vor Schmerz schreiendes Baby rammt.

Wie mächtig diese politisch verbrämten Verschwörungserzählungen sind, zeigt sich gerade am Beispiel Las Vegas in Nevada, das sich derzeit zum Delta-Hotspot entwickelt. Nur etwa 40 Prozent haben dort vollen Impfschutz. Der Rest, so sagte der dortige Gesundheitsbeauftragte, misstraue der Biden-Regierung und der Impfung. "Den Kampf gegen Covid zu führen, ist schon schwer genug", sagte er. Aber sich nun gegenseitig zu bekriegen, sei furchtbar.

Trump-Verehrer rät zu Impfungen

Im Kampf gegen Corona läuft den USA die Zeit davon. Freie Joints und Lotteriegewinne helfen offenbar nicht mehr - es braucht eine andere Strategie. Und die scheint es zu geben. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, Kontakt mit Fox News aufgenommen habe - Details wurden nicht genannt.

Dafür geschah plötzlich etwas, was in der Medienwelt einer Sensation gleicht. Einer der schärfsten Wortführer und Trump-Verehrer, Shawn Hannity, rät plötzlich zur Impfung. "Nehmen Sie Covid ernst", appelliert er. "Zu viele Menschen sind gestorben. Ich glaube an die Wissenschaft und an die Impfung."

Plötzlicher Gesinnungswandel

Möglicherweise ist dem Weißen Haus damit ein Coup geglückt: Eine Art Pakt mit dem Impfgegner als einzig wirksames Mittel, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Auf den plötzlichen Gesinnungswandel angesprochen, sagte Biden nur süffisant am Rande, er danke Fox News und den Republikanern, möglicherweise hätten sie ja eine "Erleuchtung" gehabt, wie man unter Katholiken sage.

Es scheint tatsächlich Wirkung zu zeigen. In den besonders von der Delta-Variante gebeutelten Staaten Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri und Nevada steigt seit kurzem die Impfquote. Vorher hatten sich dort namhafte Republikaner plötzlich fürs Impfen ausgesprochen - und Fox News hatte berichtet.